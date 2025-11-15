Всего одна секунда: простой лайфхак поможет не прогадать с цветом стен

Выбрать правильный цвет стен при планировании ремонта – нелегкая задача. Более того, одна и та же краска может выглядеть и ярче, и блеклее, в зависимости от того, как именно вы на нее смотрите. Из-за этого многие люди разочаровываются уже после того, как стена покрашена.

Но 24 Канал со ссылкой на AOL знает лайфхак, который поможет выбрать лучший цвет стен.

Смотрите также "Никогда так не делайте": дизайнеры назвали типичные 5 ошибок в различных зонах интерьера

Как работает лайфхак?

Все, что нужно сделать, – подойти ближе к образцу краски, положить руку на его середину и посмотреть на него под привычным углом (или сфотографировать). Тон кожи служит нейтральным ориентиром, который "сбивает" обман, что создает ярко-белая стена вокруг.

Белая поверхность отражает свет сильнее, и на ее фоне любой спокойный оттенок кажется темнее или "грязнее", чем есть на самом деле. Это своеобразная оптическая иллюзия, которая заставляет глаза воспринимать оттенок ложно – именно поэтому тестовые мазки так часто вводят в заблуждение.

Почему окружение меняет цвет?

Как пишет Oxford Academic, это явление имеет даже научное название – эффект Безольда. Он объясняет, что цвет может меняться в нашем восприятии в зависимости от того, какие оттенки расположены рядом. Нейтральный тон кожи на образце "успокаивает" изображение, убирая лишние блики и давая мозгу более реалистичное представление о настоящем цвете.



Лайфхак, который поможет не прогадать с цветом стен / Фото Unsplash

Какой еще есть интересный совет для первого ремонта?

Ранее мы писали о ценном совете, который можно использовать во время ремонта в новой квартире. Он заключается в том, чтобы устанавливать металлические ролеты на окна и делать розетки про запас. Также специалисты рекомендуют нанимать дизайнера и добавить 20% к бюджету на ремонт для непредвиденных расходов.