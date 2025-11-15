Лише одна секунда: простий лайфхак допоможе не прогадати з кольором стін

Обрати правильний колір стін під час планування ремонту – нелегка задача. Ба більше, одна й та сама фарба може виглядати і яскравішою, і бляклішою, залежно від того, як саме ви на неї дивитеся. Через це багато людей розчаровуються вже після того, як стіну пофарбовано.

Але 24 Канал з посиланням на AOL знає лайфхак, який допоможе обрати найкращий колір стін.

Як працює лайфхак?

Усе, що потрібно зробити, – підійти ближче до зразка фарби, покласти руку на його середину та подивитися на нього під звичним кутом (або сфотографувати). Тон шкіри слугує нейтральним орієнтиром, який "збиває" обман, що створює яскраво-біла стіна навколо.

Біла поверхня відбиває світло сильніше, і на її тлі будь-який спокійний відтінок здається темнішим або "бруднішим", ніж є насправді. Це своєрідна оптична ілюзія, яка змушує очі сприймати відтінок хибно – саме тому тестові мазки так часто вводять в оману.

Чому оточення змінює колір?

Як пише Oxford Academic, це явище має навіть наукову назву – ефект Безольда. Він пояснює, що колір може змінюватися в нашому сприйнятті залежно від того, які відтінки розташовані поруч. Нейтральний тон шкіри на зразку "заспокоює" зображення, прибираючи зайві відблиски та даючи мозку реалістичніше уявлення про справжній колір.



Лайфхак, який допоможе не прогадати з кольором стін / Фото Unsplash

Яка ще є цікава порада для першого ремонту?

Раніше ми писали про цінну пораду, яка можна використати під час ремонту в новій квартирі. Вона полягає у тому, щоб встановлювати металеві ролети на вікна та робити розетки про запас. Також фахівці рекомендують наймати дизайнера та додати 20% до бюджету на ремонт для непередбачених витрат.