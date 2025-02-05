Нужен отдельный подход: как очистить стеклянную дверцу духовки

Многие люди даже не вспомнят, когда в последний раз чистили духовку. Это один из тех приборов, которые легко забыть вымыть, пока жир не напомнит о необходимости ухода.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, однако духовка также нуждается в очистке, особенно ее стеклянная дверца, которая требует отдельного подхода. Как их вымыть самостоятельно до блеска, рассказываем далее.

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Как очистить внешнюю часть стеклянной дверцы духовки

Для этого рекомендуют использовать раствор уксуса и воды в соотношении 50/50. Нанесите его на поверхность и протрите салфеткой из микрофибры. Если духовка изготовлена из нержавеющей стали, воспользуйтесь специальным средством для ее очистки.

Кстати, никогда не мойте стекло, пока оно горячее. Также избегайте использования жестких очистительных средств, которые могут повредить поверхность.

Как очистить внутреннюю часть стеклянной дверцы духовки

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой до образования пасты. Добавьте несколько капель мыла для посуды. Нанесите смесь на стекло и оставьте на 15 минут. Возьмите неабразивную губку и потрите поверхность. Остатки смеси уберите бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

Как вымыть дверцу духовки: смотрите видео

Если смесь трудно удаляется, смешайте одну часть белого уксуса с четырьмя частями воды и смойте пасту.

Как часто следует чистить дверцу духовки

Частота очистки зависит от того, как часто вы пользуетесь духовкой. Если вы быстро вытираете загрязнения, вам понадобится реже проводить глубокую очистку.

Эксперты советуют очищать внешнюю часть дверцы во время регулярной уборки кухни, а внутреннюю часть – во время генеральной уборки или при необходимости.