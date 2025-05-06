Чем вымыть краску для волос с дерева: проверенные способы

Во время домашнего окрашивания краска может попасть на различные поверхности. Если вдруг она капнет на деревянный пол или мебель, то следует действовать максимально быстро.

Как и чем вымыть краску для волос с деревянного пола или мебели – сообщает 24 Канал.

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Чем отмыть краску для волос с дерева

Если краска попала на дерево, то действовать необходимо максимально быстро. Во-первых, сухой салфеткой стоит убрать краску, но ни в коем случае не втирать ее. Поскольку деревянный пол или мебель текстурные, то удалять загрязнения следует осторожно, чтобы краска не въелась в мебель.

Когда основная краска собрана, а осталось только пятно, то следует воспользоваться одним из следующих методов.

Сода и средство для мытья

Эксперты рекомендуют развести 1 столовую ложку соды и средство для мытья посуды до консистенции, чтобы образовалась паста. Ею нужно протереть загрязненные места, а затем смыть чистой губкой.

Перекись водорода

Чтобы смыть краску, можно воспользоваться перекисью водорода. Его можно использовать не только на дереве, но и на других поверхностях.

Жидкость для снятия лака

Жидкостью для снятия лака можно смыть краску для волос с различных поверхностей, в том числе – ламината. Однако делать это стоит осторожно.

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