4 эффективных способа, как удалить жир с кухонных шкафов

После постоянного приготовления пищи на кухне неизбежно скапливается грязь и жир. Особенно это касается кухонных шкафов – места, где брызгает горячее масло, где скапливается пыль и куда протягиваются жирные руки, чтобы открыть дверцу.

Поэтому, эксперты поделились 4 советами, как легко отмыть жир с кухонных шкафов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Бытовая химия

Чтобы быстро и эффективно удалить жир с кухонных поверхностей, следует воспользоваться проверенными средствами бытовой химии. Так, "антижир" эффективно очистит все шкафы от грязи и сделает их, будто новыми.

Однако важно помнить, что такие химические средства очень агрессивные. Во-первых, следует работать исключительно в перчатках, а во-вторых – проверьте средство на небольшой части кухонного шкафа. Проверьте, что бытовая химия не "выедает" цвет мебели или не портит их текстуру.

Уксус

Если вы хотите использовать не такие агрессивные методы, то можно взять обычный уксус. Он прекрасно справится с обезжириванием шкафов. Достаточно развести уксус с водой, смочить в этом растворе ткань и протереть шкафы.



Как очистить кухонные шкафы от жира и грязи / Фото Freepik

Пищевая сода

Сода – еще одно эффективное средство для удаления жира и грязи с мебели. Смешайте ее с небольшим количеством воды, создав густую пасту. Нанесите эту смесь на пятна, оставьте на несколько минут, а после – протрите тряпкой, предварительно смоченной в теплой воде.

Салфетка, смоченная в воде

Если загрязнения не такие критические, то для удаления жира и грязи будет достаточно салфетки из микрофибры, смоченной в теплой воде. Это наиболее экологичный способ, который позволит очистить кухонные шкафы от грязи.

Ранее эксперты отметили, что важно мыть бачок унитаза, который часто остается без внимания. Это помогает поддерживать гигиену и продлевает срок службы сантехники.