Как правильно чистить матрас: советы экспертов

Часто ли вы задумываетесь о чистоте своего матраса? Хотя мы регулярно меняем постельное белье, сам матрас также нуждается в периодической очистке.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это помогает поддерживать гигиену сна, продлить срок службы матраса и избавиться от аллергенов. Как же для этого его очистить, рассказываем далее.

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Почему важно чистить матрас

По словам экспертов, матрас может накапливать пылевых клещей, остатки пота, жира, волос и кожи, косметических средств, а также бактерии от еды и напитков.

Со временем это может привести к ухудшению качества сна и появлению аллергических реакций. Регулярная очистка помогает избежать этих проблем и обеспечивает здоровый отдых.

Особенности чистки матраса

Во время чистки важно избегать чрезмерного увлажнения. Влага может повредить наполнитель, особенно если он содержит пенопласт или пену. Именно поэтому специалисты советуют использовать водонепроницаемый наматрасник и регулярно его стирать. Если же приходится чистить матрас, лучше ограничиться точечным способом и применять мягкие моющие средства.

Перед началом уборки стоит протестировать очиститель на небольшом участке матраса, во избежание повреждения ткани. Также рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении и использовать перчатки при работе с моющими средствами.

В общем для очистки матраса рекомендуют использовать следующие средства: пылесос с насадкой для обивки, мягкое моющее средство или энзимный очиститель, распылитель, пищевую соду, перекись водорода, чистые ткани или губки, пароочиститель (при необходимости).

Как чистить матрас: смотрите видео

Очистка поверхностных пятен и запахов

Чтобы очистить матрас поверхностно выполните следующие шаги:

Пылесосьте матрас – используйте насадку для обивки, чтобы убрать пыль, волосы и другие загрязнения.

Обработайте пятна – смешайте перекись водорода с пищевой содой или воспользуйтесь мягким моющим средством. Нанесите раствор на пятна и промокните сухой тканью.

Посыпьте матрас пищевой содой – она поможет нейтрализовать запахи и впитать влагу. Дайте ей подействовать не менее 15 минут.

Снова пропылесосьте матрас, чтобы убрать остатки соды.

Глубокая очистка матраса

Для более глубокой очистки взамен используйте такую схему:

Снимите постельное белье и защитные чехлы и постирайте их согласно рекомендациям производителя.

Точечно обработайте пятна, используя мягкий очиститель.

Проведите глубокую очистку с помощью пароочистителя – он поможет уничтожить пылевых клещей и удалить аллергены.

Дайте матрасу полностью высохнуть, прежде чем снова застилать постельное белье.

Как часто следует чистить матрас

Частота очистки зависит от ваших привычек и условий проживания. Если у вас есть аллергия или домашние животные, эксперты рекомендуют очищать матрас каждые 3 – 4 месяца.

В обычных условиях достаточно проводить глубокую очистку дважды в год. В любом случае пятна и разливы следует устранять сразу, чтобы избежать их глубокого проникновения в ткань.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете сохранить чистоту и свежесть вашего спального места на долгое время.