Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це допомагає підтримувати гігієну сну, продовжити термін служби матраца та позбутися алергенів. Як же для цього його очистити, розповідаємо далі.

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Чому важливо чистити матрац

За словами експертів, матрац може накопичувати пилових кліщів, залишки поту, жиру, волосся та шкіри, косметичних засобів, а також бактерії від їжі та напоїв.

З часом це може призвести до погіршення якості сну та появи алергічних реакцій. Регулярне очищення допомагає уникнути цих проблем і забезпечує здоровий відпочинок.

Особливості чищення матраца

Під час чищення важливо уникати надмірного зволоження. Волога може пошкодити наповнювач, особливо якщо він містить пінопласт або піну. Саме тому фахівці радять використовувати водонепроникний наматрацник і регулярно його прати. Якщо ж доводиться чистити матрац, краще обмежитись точковим способом і застосовувати м’які мийні засоби.

Перед початком прибирання варто протестувати очищувач на невеликій ділянці матраца, щоб уникнути пошкодження тканини. Також рекомендується працювати в добре провітрюваному приміщенні та використовувати рукавички при роботі з мийними засобами.

Загалом для очищення матраца рекомендують використовувати наступні засоби: пилосос з насадкою для оббивки, м’який мийний засіб або ензимний очищувач, розпилювач, харчову соду, перекис водню, чисті тканини або губки, пароочисник (за необхідності).

Як чистити матрац: дивіться відео

Очищення поверхневих плям і запахів

Щоб очистити матрац поверхнево виконайте наступні кроки:

Пилососьте матрац – використовуйте насадку для оббивки, щоб прибрати пил, волосся та інші забруднення.

Обробіть плями – змішайте перекис водню з харчовою содою або скористайтеся м’яким мийним засобом. Нанесіть розчин на плями та промокніть сухою тканиною.

Посипте матрац харчовою содою – вона допоможе нейтралізувати запахи й увібрати вологу. Дайте їй подіяти не менше 15 хвилин.

Знову пропилососьте матрац, щоб прибрати залишки соди.

Глибоке очищення матраца

Для більш глибокого очищення натомість використовуйте таку схему:

Зніміть постільну білизну та захисні чохли й виперіть їх згідно з рекомендаціями виробника.

Точково обробіть плями, використовуючи м’який очищувач.

Проведіть глибоке очищення за допомогою пароочисника – він допоможе знищити пилових кліщів і видалити алергени.

Дайте матрацу повністю висохнути, перш ніж знову застеляти постільну білизну.

Як часто слід чистити матрац

Частота очищення залежить від ваших звичок та умов проживання. Якщо у вас є алергія або домашні тварини, експерти рекомендують очищати матрац кожні 3 – 4 місяці.

У звичайних умовах достатньо проводити глибоке очищення двічі на рік. У будь-якому разі плями та розливи слід усувати відразу, щоб уникнути їх глибокого проникнення у тканину.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти чистоту та свіжість вашого спального місця на довгий час.