Как правильно чистить утюг, чтобы потом не испортить вещи

Независимо от того, используете ли вы утюг ежедневно или лишь время от времени, правильный уход является критически важным.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, нет ничего хуже, чем случайно испачкать одежду, потому что вы не чистили утюг вечность. Как ухаживать за утюгом дома, чтобы он отлично работал годами, рассказываем далее.

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Как часто следует чистить утюг

Важность очистки утюга зависит от частоты его использования. Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру один или два раза в год для сохранения утюга в лучшем состоянии. Если же вы заметили липкие пятна или грязь, время очистить его немедленно.

Что нельзя делать во время очистки утюга

Во время чистки важно избегать двух вещей:

Сильные химические средства. Они могут повредить внешнее покрытие утюга.

Обычная вода из-под крана. Для безопасной очистки рекомендуется использовать дистиллированную воду, которая не содержит металлов.

Как очистить утюг: смотрите видео

Как очистить внутреннюю часть

Для очистки внутренней части утюга, стоит выполнить следующие шаги:

Смешайте полстакана белого уксуса с половиной стакана дистиллированной воды и налейте жидкость в резервуар для воды в утюге.

Включите утюг на режим пара, подождите пять минут, затем выпустите пар в течение 30 секунд несколько раз.

После этого дайте утюгу остыть и вылейте раствор уксуса. Повторите процесс с дистиллированной водой для удаления остатков.

Как очистить дно утюга

Для очистки дна утюга используйте белый уксус на чистой хлопчатобумажной тряпке. Это позволяет эффективно удалить остатки и загрязнения без вреда для устройства.

Как продлить жизнь утюга

Чтобы обеспечить длительное функционирование утюга и предотвратить повреждения одежды, стоит регулярно опорожнять резервуар для воды между использование, во избежание образования там плесени или грибка.

Также устанавливайте правильную температуру для разных типов тканей, чтобы избежать их повреждения.

Кроме того, после каждого использования протирайте холодный утюг чистой тканью.