Овощной сад для начинающих: какие растения выращивать проще всего

Овощное садоводство может быть как полезным, так и приятным занятием, но для тех, кто только начинает, выбор правильных культур может стать настоящим вызовом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые овощи требуют минимального ухода, тогда как другие требуют больше внимания и опыта, чтобы достичь высоких урожаев. Какие культуры идеально подходят для начинающих садоводов, рассказываем далее.

К теме Будут везде: 6 главных садовых трендов в 2025 году

Капуста кейл

Это один из самых выносливых овощей, идеален для начинающих. Он требует солнца и хорошо дренированной почвы. Эта капуста отлично растет в различных климатических условиях и имеет высокую устойчивость к холоду.

Редька

Редька – один из самых легких в выращивании овощей, готов к сбору всего за три недели после посева. Она также выступает как естественный отпугиватель вредителей, что позволяет ей произрастать почти без дополнительного ухода.

Картофель

Картофель – это не только вкусный, но и легкий в выращивании овощ. Он требует солнца и хорошо дренированной почвы, но собирается он легко и может быть высажен еще весной.

Овощной сад: смотрите фото

Чеснок

Чеснок – это растение, требующее терпения, но вполне посильное для новичков. Он отпугивает многих вредителей и также требует солнца и хорошо дренированной почвы.

Спаржа

Спаржа – идеальный выбор для тех, кто желает выращивать многолетние овощи. Она не требует особого ухода, кроме регулярного поддержания чистоты от сорняков.

Зеленый лук

Зеленый лук – это еще один легкий в выращивании овощ, готов к сбору всего через несколько недель после посадки. Он также может зимовать в теплых регионах и не нуждается в сложных условиях.

Ревень

Ревень – замечательный выбор для северных регионов, где он может быть выращен без особых условий. Растение требует минимального ухода и может расти годами.