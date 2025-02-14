Как повесить шторы ровно: простой лайфхак

Шторы занимают значительную часть пространства стен в вашем доме, и даже незначительное смещение их расположения может испортить общую эстетику интерьера.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, однако процесс выравнивания карниза может стать настоящим испытанием, особенно если речь идет о широких окнах. К счастью, существует простой способ обеспечить идеальное ровное положение штор без лишних усилий. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как выровнять карниз для штор

Чтобы легко и эффективно выровнять карниз без уровня, можно воспользоваться лайфхаком с бумагой. Приклейте два листа бумаги к стене, выровняв их с углом оконной рамы.

Сделайте отверстие в бумаге в месте, где планируете разместить первое крепление для карниза. Переверните бумагу и приложите ее к противоположной стороне окна. Выровняйте отверстие с местом для второго крепления.

Таким образом, обе точки крепления будут на одной высоте, что гарантирует ровное расположение штор.

Как выровнять шторы: смотрите видео

Кстати, выравнивая шторы, стоит помнить, что оптимально размещать карниз примерно на 50 сантиметров выше оконной рамы.

Кроме того, он должен выступать на 15 – 30 сантиметров за пределы окна для визуального расширения пространства.

Между тем идеальной длиной штор считают вариант, когда они касаются пола или висят за 2 – 3 сантиметра от него.