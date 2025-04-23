Как расправить углы ковра: простые способы укротить непослушное покрытие
- Существуют несколько методов расправления углов ковра: разглаживание, использование льда или пара, переворачивание и применение тяжелых предметов.
- Для фиксации углов также можно использовать двустороннюю ленту, липучки или даже винты в крайнем случае.
Подобрать идеальный ковер для дома – непростая задача. Но еще более сложным может стать момент, когда новенькое покрытие не хочет лежать ровно, а его углы упорно загибаются кверху.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, такая мелочь может превратиться в настоящую проблему: спотыкание, порча ковра, опасность для домашних животных или даже повреждение пылесоса. К счастью, есть несколько проверенных методов, которые помогут вернуть ковру аккуратный вид. Как это сделать, рассказываем далее.
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Начните с разглаживания всего ковра
Сосредотачиваться только на загнутом углу бесполезно, если весь ковер имеет рябь или складки. Попробуйте свернуть его в противоположном направлении – это поможет расслабить волокна.
Другой вариант – перевернуть ковер вверх дном и оставить полежать несколько дней, избегая хождения по нему.
Если позволяет погода, вынесите ковер на несколько часов на солнце – тепло и влага помогут разгладить неровности.
Исправление угла вручную
Иногда достаточно согнуть проблемный угол в противоположном направлении и зафиксировать его под самим ковром на 24 часа. Но избегайте резких сгибов, чтобы не создать новых деформаций.
Метод со льдом и весом
Положите на загнутый угол несколько кубиков льда, накройте пластиковым пакетом и разместите сверху тяжелый предмет – например, горшок с растением или кучу книг. Через 48 – 72 часа угол выровняется.
Как выровнять ковер с помощью льда: смотрите видео
Пар или утюг
Ручной отпариватель или утюг в режиме пара – еще один способ укротить непослушный угол. В случае использования утюга обязательно положите между ним и ковром влажную хлопчатобумажную ткань, во избежание повреждения волокон. Прижимайте утюг к проблемному месту в течение 15 секунд, после чего закрепите тяжелым предметом до полного высыхания.
Использование двусторонней ленты или липучек
Для быстрого и надежного результата можно воспользоваться двусторонней ковровой лентой или креплением на липучках. Они помогут зафиксировать углы на месте, но будьте осторожны: клей может оставить след на полу.
Радикальный вариант – винты
Если ковер лежит на лестнице, а проблема не исчезает, можно воспользоваться винтами для фиксации углов. Но это – последнее средство, когда речь идет о зонах с интенсивным движением, где есть риск споткнуться.
Кстати, чтобы ковер служил годами, за ним важно правильно ухаживать, в частности регулярно делать глубокую очистку.