Как расправить углы ковра: простые способы укротить непослушное покрытие

Подобрать идеальный ковер для дома – непростая задача. Но еще более сложным может стать момент, когда новенькое покрытие не хочет лежать ровно, а его углы упорно загибаются кверху.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, такая мелочь может превратиться в настоящую проблему: спотыкание, порча ковра, опасность для домашних животных или даже повреждение пылесоса. К счастью, есть несколько проверенных методов, которые помогут вернуть ковру аккуратный вид. Как это сделать, рассказываем далее.

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Начните с разглаживания всего ковра

Сосредотачиваться только на загнутом углу бесполезно, если весь ковер имеет рябь или складки. Попробуйте свернуть его в противоположном направлении – это поможет расслабить волокна.

Другой вариант – перевернуть ковер вверх дном и оставить полежать несколько дней, избегая хождения по нему.

Если позволяет погода, вынесите ковер на несколько часов на солнце – тепло и влага помогут разгладить неровности.

Исправление угла вручную

Иногда достаточно согнуть проблемный угол в противоположном направлении и зафиксировать его под самим ковром на 24 часа. Но избегайте резких сгибов, чтобы не создать новых деформаций.

Метод со льдом и весом

Положите на загнутый угол несколько кубиков льда, накройте пластиковым пакетом и разместите сверху тяжелый предмет – например, горшок с растением или кучу книг. Через 48 – 72 часа угол выровняется.

Как выровнять ковер с помощью льда: смотрите видео

Пар или утюг

Ручной отпариватель или утюг в режиме пара – еще один способ укротить непослушный угол. В случае использования утюга обязательно положите между ним и ковром влажную хлопчатобумажную ткань, во избежание повреждения волокон. Прижимайте утюг к проблемному месту в течение 15 секунд, после чего закрепите тяжелым предметом до полного высыхания.

Использование двусторонней ленты или липучек

Для быстрого и надежного результата можно воспользоваться двусторонней ковровой лентой или креплением на липучках. Они помогут зафиксировать углы на месте, но будьте осторожны: клей может оставить след на полу.

Радикальный вариант – винты

Если ковер лежит на лестнице, а проблема не исчезает, можно воспользоваться винтами для фиксации углов. Но это – последнее средство, когда речь идет о зонах с интенсивным движением, где есть риск споткнуться.

Кстати, чтобы ковер служил годами, за ним важно правильно ухаживать, в частности регулярно делать глубокую очистку.