Действовать нужно быстро: как избавиться от тараканов в квартире

Тараканы могут появиться в любой квартире, ведь причины этого совершенно разные. В одних домах они появляются из-за грязи и остатков пищи, а в других – из-за соседей, которые создали комфортные условия для жизни вредителей.

Впрочем, если действовать быстро и решительно, то от тараканов можно избавиться навсегда. Как это сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Где поселяются тараканы в квартире

Кухня – самое распространенное место, где появляются тараканы. Их привлекают остатки пищи, воды и темные углы, где можно спрятаться. Если вы увидели одного – двух тараканов, то следует осмотреть квартиру, чтобы проверить, насколько много вредителей появилось в квартире.

В первую очередь следует осмотреть:

пространство за шкафом или щель между столешницей и стеной,

кухонные шкафы внутри, где есть еда,

пространство под кухонной раковиной,

пространство в моторном отсеке холодильника.

Также следует тщательно осмотреть места возле труб, трещины на стенах, засоренные места и тому подобное. Такие уголки могут стать идеальным домом для тараканов. Поэтому перед тем, как бороться с тараканами, следует найти место, где они поселились.



Как избавиться от тараканов / Фото Freepik

Как избавиться от тараканов

Установить приманки

Приманка может стать отличным средством для борьбы с нашествием тараканов в квартире. Поскольку тараканы едят и сразу разбрасывают помет, то другие особи будут питаться пометом друг друга. Так, если одна особь съест приманку, то после она попадет в организм других вредителей. Поэтому, благодаря химическим соединениям в приманке тараканы постепенно будут исчезать из квартиры.

Жидкие пестициды

Если вы не против использования химических веществ для борьбы с тараканами, то можно воспользоваться жидкими пестицидами. Они нарушают нервную и дыхательную системы, а также останавливают рост тараканов и блокируют их возможности к размножению.

Диатомовая земля

Диатомовая земля – порошок, изготовлен из окаменелых остатков диатомовых водорослей (древних водорослей, живущих в морях). Хотя они мягкие на ощупь, мелкие зерна имеют крошечные зубчатые края, которые могут убивать насекомых, в частности – и тараканов. Достаточно рассыпать порошок в щелях и местах, где могут быть тараканы.



Как избавиться от тараканов в квартире / Фото Unsplash

Борная кислота

Борная кислота является чрезвычайно эффективным средством уничтожения тараканов. Этот порошок также отпугивает вредителей, а при попадании в организм тараканов – смертельно влияет на все системы.

Дезинсекция

Если тараканов много, и средства выдаются неэффективными, то следует обратиться к специалистам, которые очистят пространство от вредителей. Однако важно помнить, что после дезинсекции в квартиру нельзя заходить минимум 24 часа.

Кроме того, следует не только бороться с тараканами, но и следить за чистотой. Даже лучшая дезинсекция не спасет, если везде разбросаны крошки пищи, много воды в свободном доступе или есть много щелей, через которые тараканы могут попасть в квартиру.

К слову, ранее специалисты рассказали, как очистить дом и погреб от слизней. Поскольку эти вредители любят влажные и прохладные места, то следует ограничить доступ к ним.