5 бытовых приборов, которые потребляют больше всего света

Современную жизнь сложно представить без многих приборов. Впрочем, некоторые из них существенно увеличивают счета за электроэнергию.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии – сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Смотрите также Сколько служит сушильная машина и какие признаки, что технику пора заменить

Сушильная машина

Сушильная машина – один из приборов, который потребляет больше всего электроэнергии. В среднем такая техника потребляет около 4,5 киловатта в час, а это больше чем несколько других электроприборов в доме вместе взятых. Лучше сушить одежду на открытом воздухе или же использовать настройки энергосбережения.

Посудомойки

Посудомоечные машины чрезвычайно удобны, но они могут увеличить счета за электроэнергию. Так, посудомоечные машины следует использовать, когда они полностью загружены. Иначе – техника будет тратить лишнюю электроэнергию.

Каждый цикл посудомоечной машины потребляет около 3,6 киловатта в час, поэтому такую технику нужно использовать с умом, чтобы не так ощутимо ударить по бюджету.



Какая техника потребляет больше всего электроэнергии / Фото Unsplash

Холодильники с морозильными камерами

Холодильники с морозильными камерами являются важными и представить без них жизнь очень сложно. Впрочем, эта техника работает непрерывно, а потому потребляет немало электроэнергии. Эксперты отмечают, что такие простые привычки, как регулярное размораживание и содержание дверей закрытыми, могут уменьшить их влияние на счета.

Стиральные машинки

Стиральные машины – это еще один прибор, который потребляет много электроэнергии. Если часто стирать и при этом не загружать технику, то счета за электроэнергию существенно возрастут.

Включите на стиралке эконастройки, снизьте температуру стирки и загружайте машинку, и счета за электроэнергию снизятся.

Электродуховки

Электродуховки могут потреблять до 3,5 киловатта в час. Поэтому, можно выбрать энергоэффективный вариант – мультипечь или аэрогриль, которые приготовят пищу полезно, вкусно, быстро и главное – потратят на это меньше электроэнергии.

К слову, недавно специалисты поделились и другими советами по экономии. Так, эксперты рассказали, как сделать, чтобы бойлер потреблял меньше электроэнергии.