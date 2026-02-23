Два бытовых прибора, которые расходуют в разы больше электроэнергии, чем телевизор
- Кондиционеры потребляют от 500 до 4000 Вт, что значительно больше, чем телевизор, который тратит 50 – 200 Вт.
- Электрическая духовка потребляет в среднем 2 – 5 кВт, что за месяц может составлять 40 – 90 кВт-ч.
Рациональное пользование энергозатратными приборами поможет существенно сократить расходы на электроэнергию без потери комфорта. Самыми большими "потребителями" электроэнергии в квартире обычно являются кондиционер и электрическая духовка.
Эти приборы тратят в десятки раз больше, чем телевизор. Об этом пишет "Радио Трек".
Какая бытовая техника тратит много электричества?
Кондиционер
Современные модели во время работы потребляют примерно от 500 до 4000 Вт. Для сравнения: телевизор в среднем расходует 50 – 200 Вт.
Если кондиционер работает ежедневно, особенно в режиме обогрева, за месяц это может вылиться в десятки или даже сотни киловатт-часов.
Чтобы уменьшить потребление, нужно:
- включать кондиционер только по необходимости;
- не устанавливать слишком низкую или высокую температуру (разница в 1 – 2 градуса уже помогает экономить электричество);
- держать окна и двери закрытыми;
- регулярно чистить фильтры;
- выключать из розетки, когда не пользуетесь.
Электрическая духовка
Духовка потребляет в среднем потребляет 2 – 5 кВт. За месяц эта цифра может составлять 40 – 90 кВт-ч, что во много раз больше, чем телевизор. Высокое потребление связано с необходимостью постоянно поддерживать высокую температуру. Некоторые модели расходуют электроэнергию даже в режиме ожидания из-за подсветки или часов.
Чтобы сэкономить, следует:
- готовить несколько блюд одновременно;
- не открывать дверцу без необходимости;
- выключать духовку за несколько минут до готовности (блюдо доведет остаточное тепло);
- полностью отключать прибор после использования.
Какие еще приборы потребляют много электроэнергии?
Evergreen называет еще несколько устройств, которые значительно влияют на счет за электричество.
Водонагреватели
- Среднее потребление – около 3000 Вт/час.
- Подогрев воды для душа и бытовых нужд требует много энергии, особенно зимой.
- Уменьшите температуру нагрева и утеплите бойлер.
Холодильники и морозильные камеры
- Среднее потребление составляет 150 – 800 Вт/ч.
- Работают 24/7, поэтому постепенно накапливают значительные расходы.
- Не перегружайте, но и не держите пустыми. Очищайте задние решетки. Не ставьте рядом с источниками тепла.
Стиральные машины и сушилки
- Среднее потребление составляет 500 – 2000 Вт/ч.
- Стиральные машины расходуют много энергии на нагрев воды, сушилки – на тепло и циркуляцию воздуха.
- Стирайте в холодной воде и сушите одежду естественным способом.
Посудомоечные машины
- Среднее потребление составляет 1200 – 1500 Вт за цикл.
- Большинство электроэнергии идет на нагрев воды.
- Запускайте только при полной загрузке и выбирайте сушку без подогрева.
Развлекательная и офисная техника
- Телевизор – 100 – 400 Вт/ч;
- Компьютер – 200 – 500 Вт/ч;
- Модем/роутер – 10 – 20 Вт/ч (работают постоянно).
Выключайте из розетки или используйте умные удлинители, чтобы избежать потребления в режиме ожидания.
