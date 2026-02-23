Эти приборы тратят в десятки раз больше, чем телевизор. Об этом пишет "Радио Трек".

Смотрите также Такие обои уже никто не клеит: дизайнеры признались, как оформить стены

Какая бытовая техника тратит много электричества?

Кондиционер

Современные модели во время работы потребляют примерно от 500 до 4000 Вт. Для сравнения: телевизор в среднем расходует 50 – 200 Вт.

Если кондиционер работает ежедневно, особенно в режиме обогрева, за месяц это может вылиться в десятки или даже сотни киловатт-часов.

Чтобы уменьшить потребление, нужно:

включать кондиционер только по необходимости;

не устанавливать слишком низкую или высокую температуру (разница в 1 – 2 градуса уже помогает экономить электричество);

держать окна и двери закрытыми;

регулярно чистить фильтры;

выключать из розетки, когда не пользуетесь.

Электрическая духовка

Духовка потребляет в среднем потребляет 2 – 5 кВт. За месяц эта цифра может составлять 40 – 90 кВт-ч, что во много раз больше, чем телевизор. Высокое потребление связано с необходимостью постоянно поддерживать высокую температуру. Некоторые модели расходуют электроэнергию даже в режиме ожидания из-за подсветки или часов.

Чтобы сэкономить, следует:

готовить несколько блюд одновременно;

не открывать дверцу без необходимости;

выключать духовку за несколько минут до готовности (блюдо доведет остаточное тепло);

полностью отключать прибор после использования.

Какие еще приборы потребляют много электроэнергии?

Evergreen называет еще несколько устройств, которые значительно влияют на счет за электричество.

Водонагреватели

Среднее потребление – около 3000 Вт/час.

Подогрев воды для душа и бытовых нужд требует много энергии, особенно зимой.

Уменьшите температуру нагрева и утеплите бойлер.

Холодильники и морозильные камеры

Среднее потребление составляет 150 – 800 Вт/ч.

Работают 24/7, поэтому постепенно накапливают значительные расходы.

Не перегружайте, но и не держите пустыми. Очищайте задние решетки. Не ставьте рядом с источниками тепла.

Стиральные машины и сушилки

Среднее потребление составляет 500 – 2000 Вт/ч.

Стиральные машины расходуют много энергии на нагрев воды, сушилки – на тепло и циркуляцию воздуха.

Стирайте в холодной воде и сушите одежду естественным способом.

Посудомоечные машины

Среднее потребление составляет 1200 – 1500 Вт за цикл.

Большинство электроэнергии идет на нагрев воды.

Запускайте только при полной загрузке и выбирайте сушку без подогрева.

Развлекательная и офисная техника

Телевизор – 100 – 400 Вт/ч;

Компьютер – 200 – 500 Вт/ч;

Модем/роутер – 10 – 20 Вт/ч (работают постоянно).

Выключайте из розетки или используйте умные удлинители, чтобы избежать потребления в режиме ожидания.

Телевизор тоже есть в списке энергозатратных домашних приборов / Фото Pinterest

Какой прибор потребляет столько энергии, как 65 холодильников?