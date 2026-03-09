Укр Рус
9 марта, 13:25
5 цветов краски, которые делают дом старомодным

Анастасия Колесникова
  • Дизайнеры советуют избегать ярко-красного, желтоватого бежа, ослепительно-белого, черного и шалфейно-зеленого цветов для окрашивания дома.
  • Эти цвета делают дом состаренным на вид.

Краска не сохраняет красивый вид вечно. Со временем она выгорает на солнце, и даже небольшие подкрашивания становятся заметными. Кроме того, на восприятие цветов влияют и модные тенденции, которые постоянно меняются. Хотя предугадать или контролировать тренды невозможно, при окрашивании дома лучше выбирать оттенки, которые будут оставаться актуальными годами.

Дизайнеры назвали цвета краски, которые мгновенно состраюють дом, и какие выбрать взамен. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Какие цвета краски старят дом?

Ярко-красный

Насыщенные красные оттенки, особенно с холодным подтоном, имели популярность в конце 1990-х и в начале 2000-х, когда модными были тосканский стиль и декоративные штукатурки.

Ярко-красный слишком резкий на вид и плохо сочетается с современными интерьерами, которые тяготеют к мягкости, баланса и природных палитр.

Откажитесь от ярко-красных оттенков в интерьере / Фото Pinterest

Альтернативаглубокий бордовый или темно-винный. Они также добавляют тепла и драматичности, но не перегружают пространство.

Желтоватый беж 

Бежевые оттенки снова возвращаются в интерьерные тренды, но стоит осторожно выбирать их тон. Дизайнеры советуют избегать бежевого или песочного цвета с желтым подтоном. Такие оттенки получили название "строительный беж", потому что были очень популярны в 2000-х в типовых новостройках и домах после быстрого ремонта для продажи.

Альтернатива: беж с теплым или нейтральным подтоном. Например, теплый greige (микс серого и бежевого) или тауп особенно в сочетании с натуральными текстурами и многоуровневым освещением.

Ослепительно белый

Несколько лет назад, на пике минимализма, ярко-белый считался современным выбором для стен. Но сейчас дизайнеры отходят от него.

Очень яркий белый, особенно с синим подтоном, может иметь холодный и стерильный вид.

Альтернативаболее теплый оттенок белого, например White Dove. Он мягкий, легко сочетается с разными цветовыми палитрами.

Черный

Черный может быстро состарить дом. Особенно неудачным считается сочетание черного с ярко-белым. Черно-белый тренд длится уже около 9 лет и постепенно отходит.

Альтернатива: теплые, насыщенные оттенки коричневого. После того как Pantone назвал Mocha Mousse цветом 2025 года, коричневый стал "новым черным".

Шалфейно-зеленый

Серый цвет уже некоторое время считают устаревшим, поэтому некоторые владельцы домов начали выбирать его "интересного родственника" – шалфейно-зеленый. Однако из-за чрезмерного использования этот оттенок начали называть "миллениальным зеленым".

Этот цвет был очень популярен в начале 2010-х, особенно в интерьерах в фермерском стиле.

Шалфейно-зеленый – устаревший выбор для интерьера дома / Фото Pinterest

Альтернатива: более глубокий оливковый или насыщенный эвкалиптовый зеленый. Они также создают естественную атмосферу, но имеют более богатый и современный вид.

Какие оттенки выбрать для интерьера, чтобы он имел более дорогой вид?

Чтобы делать интерьер более элегантным и дорогим на вид, дизайнеры советуют использовать проверенные цвета, которые не выходят из моды, пишет House Beautiful.

  • Темно-синий – классический и универсальный цвет, который добавляет пространству глубины и спокойствия.
  • Оливково-зеленый создает уютную и элегантную атмосферу, хорошо подходит и для современных, и для классических интерьеров.
  • Темный винно-красный – насыщенный оттенок, который делает комнату более роскошной.
  • Темный бирюзовый – глубокий цвет, придающий интерьеру богатства и выразительности.
  • Сливовый или баклажанный фиолетовый ассоциируется с роскошью и создает эффект элегантности.
  • Мягкий белый – светлый, но теплее чисто белого, создает спокойный и дорогой вид.
  • Дымчатый тауп – мягкий серо-коричневый оттенок, который добавляет глубины без перегрузки пространства.
  • Темно-серый имеет сдержанный и элегатный вид, особенно с текстурной краской.
  • Пылевой голубой сочетает синий и серый, поэтому имеют утонченный и современный вид.
  • Текстурная штукатурка – не столько цвет, сколько фактура, которая придает стенам дорогой вид.
  • Светло-зеленый – легкий оттенок, который добавляет света и свежести, особенно в кухне.

Какие оттенки возвращаются в кухонные интерьеры в 2026 году?

  • Авокадо. Популярный в 70-х, этот зеленый оттенок снова используют в стенах, диванах и кухонных шкафах. Он добавляет интерьеру естественности и легкого ретро-настроения.
  • Сиреневый. Популярный в 80-х, сейчас возвращается в декоре, текстиле, одежде и даже макияже.
  • Терракотовый. Его часто можно увидеть в скандинавских интерьерах, керамике и текстиле.
  • Магнолия. Некогда модный в 90-х, сегодня снова используется в сочетании с деревом и золотыми деталями.
  • Шоколадно-коричневый. Это глубокий и элегантный цвет, который после длительного перерыва снова стал популярным в декоре, мебели и дизайне.