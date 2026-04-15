Летом будет яркий и густой сад: 7 быстрорастущих растений, которые стоит посеять в апреле

Если посеять быстрорастущие цветы в апреле, уже в начале лета можно получить яркий, густо цветущий сад. Лучше всего в этих растениях то, что они быстро прорастают, не требуют сложного ухода и подходят даже для начинающих.

Homes and gardens назвало 7 растений, которые быстро и красиво цветут. Их следует посадить уже в апреле, чтобы летом иметь роскошный сад.

Какие быстрорастущие цветы надо сажать в апреле?

Подсолнухи

Одни из самых быстрорастущих цветов. В благоприятных условиях они прорастают примерно за неделю, а первое цветение появляется уже через 8 – 10 недель после посева. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и через рассаду.

Если весна прохладная, лучше начать выращивать в горшках в помещении, чтобы защитить молодые ростки от заморозков.

Подсолнухи требуют много солнца и пространства, поэтому важно не загущать посадки

Циннии

Также растут очень быстро и цветут почти все лето до осени. От посева до первых цветов обычно проходит 8 – 12 недель. Они любят тепло и не переносят холодную почву, поэтому их часто выращивают через рассаду в домашних условиях. Важный момент - циннии плохо реагируют на пересадку, поэтому лучше сразу высевать их в отдельные горшки, чтобы не повредить корни. После того как растение немного подрастет, его можно прищипнуть, и тогда оно даст больше побегов и цветов.

Первые цветы циннии появляются уже через 2 – 3 месяца после посева

Настурции

Это очень неприхотливые и быстрые в развитии растения. Они могут зацвести уже через 6 – 8 недель после посева. Их часто сеют прямо в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков. Семена обычно прорастают быстро, примерно за неделю.

Настурции ценят не только за декоративность, но и за практичность: их цветы и листья съедобные, а само растение еще и отпугивает некоторых вредителей в саду.

Бархатцы

Это классические садовые цветы, которые хорошо известны своей выносливостью. Они быстро всходят и начинают цвести уже через 7 – 9 недель. Их можно высевать как в помещении, так и непосредственно в грунт.

Бархатцы хорошо чувствуют себя на солнце, не требуют сложного ухода и могут цвести вплоть до первых заморозков.

Кроме того, они имеют полезное свойство отпугивать вредителей, поэтому часто их высаживают рядом с овощами.

Гайлардия

Это яркий цветок с теплыми оттенками красного, желтого и оранжевого. Она начинает цвести примерно через 6 – 8 недель после посева и продолжает радовать цветами до осени.

Ее легко выращивать, поскольку она хорошо переносит жару и засуху.

Чаще всего гайлардию сеют сразу в открытый грунт, где она быстро адаптируется

Алиссум

Это низкорослое растение, которое образует плотный ковер из мелких ароматных цветов. От посева до цветения проходит примерно 9 – 12 недель. Его часто используют для оформления бордюров или как почвопокровное растение.

Алиссум любит свет и не нуждается в заделке семян в почву – они прорастают на поверхности.

Алиссум ценят за приятный медовый аромат и способность быстро закрывать свободные участки земли

Космея

Одно из самых простых в выращивании растений, которое долго и обильно цветет. Она обычно зацветает через 10 – 12 недель после посева. Ее можно высевать как в горшки, так и сразу в грунт. Космея любит солнце и не нуждается в сложном уходе.

Чтобы растение было более пышным, его часто прищипывают после того, как оно немного подрастет

5 растений, которые не стоит обрезать в апреле

Апрель – время, когда сад "просыпается", и руки сами тянутся к секатору. Хочется все подчистить: сухие ветки, разросшиеся кусты, лишние побеги. Но проблема в том, что именно сейчас легко навредить растениям и случайно лишить их цветения. Многие весенние растения уже давно заложили почки. Если обрезать их в апреле, вы просто срежете будущие цветы. Поэтому важно знать, что трогать нельзя. Об этом пишет Gardening Know How.

Растения, которые не стоит обрезать в апреле:

Сирень

Сирень цветет на побегах прошлого года. Это означает, что цветы уже "запрограммированы" еще с прошлого сезона. Если обрезать ее в апреле – цветения просто не будет. Куст останется зеленым, но без цветов. Обрезать сирень надо сразу после цветения (поздняя весна – начало лета).

Форзиция

Так же, как и сирень, форзиция формирует цветы на старых ветвях. Обрезка в апреле уничтожает желтое весеннее цветение, которое является главным украшением этого куста. Обрезать форзицию стоит после того, как цветы полностью отцветут.

Пионы

Пионы закладывают почки очень рано. В апреле они уже активно готовятся к цветению. Обрезка сейчас может полностью уничтожить будущие цветы. Обрезать надо осенью, когда листья желтеют и отмирают.

Дицентра (разбитое сердце)

Это нежное на вид, но выносливое многолетнее растение. Ее листья еще работает после цветения, накапливая энергию для следующего года. Обрезка в апреле ослабляет растение. Обрезать надо после естественного отмирания листьев.

Глициния

Одна из самых красивых лиан, но очень чувствительна к неправильной обрезке. Она тоже цветет на старой древесине. Если обрезать в апреле – цветов может почти не быть. Поэтому обрезать стоит после цветения или зимой до активного роста.

