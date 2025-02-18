Больше вреда, чем пользы: цветы, которые не стоит сажать рядом с овощами

Компаньонная посадка – это эффективная техника садоводства, которая предусматривает выращивание цветов рядом с овощами для улучшения их роста. Однако не все цветы полезны для соседних культур.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые растения могут негативно влиять на овощи, подавлять их рост, делать их несъедобными или привлекать нежелательных вредителей. Какие цветы не следует высаживать рядом с овощами, рассказываем далее.

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Подсолнухи

Хотя подсолнухи выглядят привлекательно, их семена содержат токсины, которые подавляют рост соседних растений. Особенно вредно их высаживать рядом с фасолью и картофелем. Кроме того, подсолнухи привлекают тлю, белокрылок и белок.

Астра

Этот цветок привлекает астровую цикадку – насекомое, которое может переносить патогены, вызывающие деформацию и горький вкус чеснока, моркови и лука.

Орегано

Несмотря на свою кулинарную ценность, орегано содержит летучие соединения, которые подавляют рост соседних растений. Даже остатки стеблей и листьев могут влиять на будущие посадки.

Розмарин

Розмарин содержит кислоту, которая может негативно влиять на рост овощных культур, особенно в условиях сухой почвы.

Олеандр обыкновенный

Все части олеандра чрезвычайно токсичны и могут загрязнять почву и соседние растения. Его листья могут случайно попасть в урожай, что опасно для потребления.

Гладиолусы

Эти цветы могут препятствовать росту бобовых культур, таких как горох и фасоль, поэтому их лучше высаживать отдельно.

Душистый горошек

Он похож на съедобный садовый горох, но является токсичным. Его семенные коробочки нельзя употреблять в пищу.

Нарциссы

Эти цветы содержат алкалоиды, которые могут вызвать отравление при попадании в пищу. Их следует высаживать подальше от огорода.

Флоксы

Флоксы выделяют вещества, подавляющие рост капустных овощей, таких как брокколи, капуста и цветная капуста.

Как цветы можно выращивать с овощами: смотрите видео

Ландыш

Токсичен для людей и животных, ландыш может представлять опасность, если его случайно смешать со съедобными культурами.

Полынь обыкновенная

Этот сорняк является токсичным и может привлекать насекомых, вредящих овощным растениям.

Глициния

Кроме токсичности, это растение быстро разрастается, заглушая другие культуры.

Мак

Может переносить грибковые заболевания, которые распространяются на овощные культуры.

Хризантема

Выделяет химические вещества, что могут негативно влиять на рост овощей.

Дельфиниум

Содержит токсичные алкалоиды, опасные для людей и животных.

Клематис

Привлекает паутинных клещей и тлю, что могут распространиться на овощные растения.

Бегонии

Восприимчивы к грибковым заболеваниям, что могут распространяться на овощи.

Тысячелистник

Конкурирует с овощами за питательные вещества и привлекает вредителей, таких как тля.