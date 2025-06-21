6 растений, которые стоит обрезать прямо сейчас для пышного цветения

Обрезка – важная часть ухода за цветами. Так, некоторые из растений следует обрезать даже в июне, чтобы до конца сезона они могли пышно цвести.

Так, специалисты советуют обрезать в июне 6 различных растений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Почему гортензии слабеют: главные причины и советы по спасению растений

Сирень

Сирень, как и другие растения, нуждаются в обрезке. Однако делать это стоит только тогда, когда она полностью отцветет. Поскольку новые цветы уже следующей весной будут появляться на старой древесине, то время от времени мертвые ветви следует удалять.

Однако помните, что во время цветения сирень ни в коем случае нельзя ломать или обрезать. Эксперты предупреждают, что это может обернуться ужасными последствиями.



Сирень / Фото Unsplash

Наперстянка

Наперстянка является любимицей многих, ведь растение высокое, имеет красивые цветы красивых оттенков. Многие садоводы считают, что эти цветы не нужно обрезать, мол, одного стебля хватит на весь сезон. Однако это не совсем так. Чтобы наперстянка радовала глаз на протяжении всего сезона, то ее стоит обрезать сразу после первого цветения. Тогда она будет цвести до конца лета.



Наперстянка / Фото Unsplash

Форзиция

Для многих форзиция является первым признаком весны. Хотя ярко-желтые ветви причудливые и волшебные во время цветения, но после того, как опадут почки и появятся листья, ветви могут иметь несколько причудливый вид. Именно поэтому летом форзиции лучше обрезать, чтобы они имели красивый вид и аккуратную форму. Кроме того, это будет способствовать появлению пышных цветов в следующем сезоне.



Форзиция / Фото Unsplash

Азалии

Азалии – идеальные цветы, если хочется добавить ярких цветов двору. Кроме того, они привлекают бабочек и пчел, которые опыляют растения. В общем, специалисты советуют обрезать азалии в начале лета, чтобы способствовать более пышному цветению в начале следующего сезона.



Азалии / Фото Unsplash

Георгины

Это может показаться странным, что георгины советуют обрезать перед цветением, но в этом и суть. "Прищипывание" георгин способствует росту и пышному цветению. В общем садоводы советуют обрезать кончики цветов – до 20 сантиметров.



Георгины / Фото Unsplash

Глициния

Глициния, одно из растений, что требует много ухода и частой обрезки. Это нужно как для стимулирования дополнительного цветения, так и для контроля роста растения. Лучше всего глицинию обрезать именно летом.



Глициния / Фото Unsplash

Однако стоит заметить, что глицинию можно обрезать и зимой, когда растение находится в состоянии покоя.