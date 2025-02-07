3 вида цветов, которые нужно посадить сейчас
Февраль – лучшее время, чтобы задуматься над тем, как будет выглядеть сад весной. В феврале уже можно высаживать некоторые виды цветов, кустов и деревьев.
Хотя в феврале могут наблюдаться "температурные качели", однако это не повредит саженцам. Какие цветы можно посадить уже сейчас – сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
К теме Будут везде: 6 главных садовых трендов в 2025 году
Лилии
По словам эксперта по садоводству Фионы Дженкинс, луковицы лилий очень выносливы и их можно сажать почти в любой промежуток времени с осени до весны. Цветы нуждаются в богатой, хорошо дренированной почве, а также много солнечного света. Лучше всего луковицы сажать на глубину 15 – 20 сантиметров.
Если же в саду плохая почва, то сначала лилии можно посадить в горшках, а после – расставить во дворе. Если же цветок приживется, то впоследствии его можно высадить в грунт.
Лилии можно сажать в феврале / Фото Unsplash
Лиатрис
Лиатрис – это многолетний цветок, который привлекает пчел и бабочек в сад. Луковицы хорошо приживаются, и со временем образуют целые клумбы с эффектными фиолетовыми цветами-свечами.
Эксперт по садоводству заметила, что лиатрис требует хорошо дренированной почвы и много солнечного света. Сажать луковицы стоит не глубже, чем 5 сантиметров.
Нарциссы
Лучше всего сажать нарциссы осенью. Однако Фиона Дженкинс говорит, что луковицы можно бросить в почву и в январе, и в феврале. Главное – хорошо разрыхлить почву и не сажать их слишком глубоко.
Нарциссы можно сажать в феврале / Фото Unsplash
Сверху луковицы нарциссов лучше присыпать мульчей или готовым компостом. При правильном уходе нарциссы могут зацвести уже весной, сразу после посадки.