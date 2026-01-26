Какие дрова не стоит топить – они лишь "забирают" тепло из дома

Не вся древесина безопасна и эффективна для обогрева. Некоторые дрова могут навредить и здоровью, и отопительной системе.

Какую древесину не стоит использовать для отопления дома, рассказал Николай Коваленко в комментарии для "Знай.ua".

Какими дровами не следует топить дом?

Нельзя топить:

окрашенную или химически обработанную древесину , которая во время горения она выделяет токсичные вещества.

, которая во время горения она выделяет токсичные вещества. сырые дрова сильно дымят, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота в дымоходе.

сильно дымят, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота в дымоходе. смолистые породы (сосна, ель) искрятся, "стреляют" угольками и быстро засоряют дымоход сажей.

(сосна, ель) искрятся, "стреляют" угольками и быстро засоряют дымоход сажей. дрова с плесенью, гнилью или насекомыми ухудшают качество воздуха и имеют неприятный запах.

Также даже качественные дрова со временем теряют свойства: пересушенная или старая древесина крошится и хуже горит.

Как хранить дрова правильно:

держать под навесом или в дровнике;

не класть прямо на землю – лучше на поддоны или кирпичи;

обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы не накапливалась влага.

Правильный выбор и хранение дров гарантирует тепло, безопасность и меньше проблем с дымоходом.

Лучше всего топить хорошо высушенные твердые породы деревьев / Фото, сгенерировано

Издание Indian Defense Rewiew называет дрова, которые дают больше всего тепла.

Традиционно для отопления лучше всего подходят твердые породыдуб, бук, ясень, граб. Они долго горят, дают много жара, хорошо держат тепло. Впрочем, без правильной сушки они теряют все преимущества.

По рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США, дрова нужно сушить не менее 6 месяцев, оптимальная влажность – менее 20% Признаки хорошо высушенных дров: темнее по цвету, легче по весу, имеют трещины на торцах, при ударе звучат "пусто".

Дольше всего сохнут дуб и граб – до 2 – 3 лет. Ясень сохнет быстрее, но дает много тепла (хороший вариант, если мало времени).

Сколько тепла дают разные дрова:

Самые эффективные (до 2000 кВт-ч/м³): дуб, граб, бук, ясень.

Средние (примерно 1700 кВт-ч/м³): каштан, акация.

На третьем месте – мягкие и хвойные (примерно 1600 кВт-ч/м³): тополь, береза, пихта, сосна.

Что добавляют в печь, чтобы дрова горели вдвое эффективнее?

В мороз комфорт в доме зависит не только от количества дров, но и от состояния печи и дымохода. Сажа и плохая тяга уменьшают тепло и безопасность, поэтому за печью нужно регулярно ухаживать.