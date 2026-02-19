Глянцевые или матовые кухонные фасады: что дизайнеры считают настоящей безвкусицей

Выбор между глянцевыми и матовыми кухонными фасадами – тема, которая часто вызывает споры как среди дизайнеров, так и среди владельцев квартир. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, однако именно глянцевые фасады выглядят устаревшими и неудачными в современном интерьере.

Об этом рассказала дизайнер интерьера Ольга Волконская в своем видео в тиктоке.

Глянцевые фасады – стильный тренд или прошлое десятилетие?

Глянцевые кухонные шкафы еще недавно были показателем современности:

они отражают свет,

визуально расширяют пространство.

Однако дизайн-эксперты все чаще отмечают, что в чрезмерном количестве современный блеск может создавать холодный, "хирургический" вид, который не подходит домашней кухне. Более того, глянец особенно массово использовался в 2010-х и часто воспринимается как антитренд в 2025 – 2026 годах.

Какие преимущества имеют матовые фасады?

Матовое покрытие фасадов сегодня считается одним из самых актуальных решений:

оно создает элегантный, сдержанный вид в любом интерьере;

на нем менее заметны отпечатки пальцев и загрязнения,

лучше маскирует мелкие царапины и не "кричит" о своем присутствии.

В то же время некоторые дизайнеры предупреждают, что в темных или плохо освещенных кухнях матовое покрытие может делать пространство немного теснее, если не подобраны соответствующие цвета и свет. Это подтверждают эксперты издания Ideal Home. Они пишут, что не менее важным является и цвет фасадов, который вы выбираете для своей кухни. Темные матовые фасады придадут вашей кухне элегантности и изысканности.

