Стоит избегать любой ценой: какие краны лучше не использовать во время ремонта

Обновление дома – это отличный способ улучшить его функциональность и комфорт. Среди самых простых и заметных способов это сделать – замена смесителей в кухне и ванной комнате.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хотя современные дизайнерские тенденции могут казаться привлекательными, выбор модных смесителей может иметь больше минусов, чем преимуществ в долгосрочной перспективе. Поэтому каких кранов во время ремонта лучше избегать, рассказываем далее.

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Какие краны не стоит устанавливать дома

В последнее время популярность приобрели матовые черные, латунные, золотистые смесители, а также краны других смелых цветов, например красного и синего. Их часто дополняют современные формы с высокими дугами, промышленные элементы или даже ретро-дизайны. И хотя такие решения добавляют эстетической привлекательности, их следует выбирать с осторожностью – они могут быстро потерять актуальность, когда изменятся тренды.

Модные смесители, которые выглядят современно сегодня, могут через несколько лет создавать ощущение устарелости. Это может стать серьезным недостатком.

Кроме того, такие трендовые варианты часто создают акцент на виде, а не на функциональности. Неудобная конструкция или лишние функции могут создать дискомфорт в использовании.

В конце концов за слишком специфические смесители еще и приходится больше платить, ведь стоят они немало, хотя и заменять их придется быстрее, если они выйдут из моды или придут в негодность.

Как выглядит непрактичный кран: смотрите фото

Как выбрать смеситель, что выдержит испытание временем

Чтобы ваш кран служил годами и имел приятный вид, отдавайте предпочтение классическим стилям. Хром, матовый никель или полированная нержавеющая сталь – это универсальные решения, которые остаются актуальными годами.

Также обращайте внимание на простоту и функциональность. Выбирайте смесители с чистыми линиями, изящным дизайном и практичными функциями.

Кроме того, инвестируйте в качественную продукцию от надежных брендов, чтобы обеспечить долговременную эксплуатацию.

И напоследок избегайте чрезмерной индивидуализации или ярких цветов, которые могут не соответствовать будущим интерьерам и трендам.