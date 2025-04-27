Весенняя уборка: 7 мест в доме, о которых вы чаще всего забываете

Весна – это не только время пробуждения природы, но и прекрасная возможность навести порядок в своем доме, поэтому большинство людей с новыми силами берется за уборку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, впрочем, подавляющее большинство сосредотачивается на том, что видно невооруженным глазом. На какие менее заметные, однако не менее важные места, также следует обратить внимание, рассказываем далее.

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Верхняя часть холодильника

Это – классический пример "далеко от глаз – далеко от сердца". Но именно здесь скапливается пыль и жир, которые могут портить общее состояние кухни. Возьмите стул, протрите поверхность влажной тряпкой. Если не чистили давно – сделайте это дважды.

Вентиляционное отверстие вытяжки

Жир и пыль образуют на вытяжке липкий желтоватый налет. Для очистки просто смешайте теплую воду с моющим средством, протрите губкой, а затем – бумажным полотенцем. Это не сложно, но эффективно.

Фильтр посудомоечной машины

Забитый фильтр – это смесь из остатков пищи, жира и минералов, которые снова попадают на посуду. Снимите нижнюю полку, открутите фильтр, промойте с мылом и установите обратно – процедура занимает считанные минуты.

Весна – отличное время для уборки / Фото Freepik

Внутри мусорного бака

Неприятные запахи, пятна и насекомые – частые "жители" мусорных контейнеров. Периодически мойте их – это сделает дом свежим.

Светильники

Во время ежедневной уборки светильники часто остаются без внимания. Вытрите лампы, крепления, цепи влажной тряпкой. Если прибор имеет стеклянные плафоны – снимите и промойте их отдельно.

Диван, подушки и подкладка

Под подушками и диваном может скапливаться пыль, крошки и другие сюрпризы. Передвиньте мебель, пропылесосьте, а чехлы, которые можно стирать – закиньте в стиральную машину.

Гараж

Часто гараж превращается в место, куда сносятся ненужные вещи. Весна – прекрасная возможность для ревизии. Вместо веника можно воспользоваться воздуходувкой – это быстрее и эффективнее.

Кстати, если в ваш план уборки весной входит мытье пола, учтите, что делать это можно не каждый день.