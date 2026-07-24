Цветут годами без особого ухода: какие растения выбрать для сада

Создать красивый сад можно без ежегодных затрат на новые цветы. Для этого достаточно выбрать многолетние растения, которые хорошо перезимовывают, не требуют сложного ухода и с каждым годом становятся только пышнее. Некоторые из них способны расти на одном месте десятилетиями, каждый год радуя обильным цветением или декоративной листвой.

Издание Express назвало многолетники, которые давно заслужили популярность среди садоводов благодаря своей выносливости и неприхотливости.

Какие самые выносливые многолетние растения выбрать для сада?

Морозостойкая герань

Садовую герань часто путают с пеларгонией, которую выращивают на балконах, однако это разные растения. Морозостойкая герань прекрасно переносит зиму, быстро разрастается и образует плотный зеленый ковер, который помогает сдерживать сорняки. Она начинает цвести в конце весны и украшает сад почти все лето. После обрезки некоторые сорта могут зацвести повторно.



Садовая герань прекрасно переносит зиму / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда давно стала одним из самых популярных растений для солнечных клумб. Ее ароматные сиреневые соцветия не только украшают сад, но и привлекают пчел, шмелей и бабочек. При условии хорошего дренажа и достаточного количества солнца кусты могут оставаться декоративными много лет.



Лаванда может цвести много лет / Фото Unsplash

Ландыш

Ландыши – одни из первых растений, наполняющих весенний сад нежным ароматом. По окончании сезона надземная часть отмирает, однако весной растение снова активно отрастает. Ландыши почти не требуют ухода, а для поддержания хорошего роста их достаточно периодически делить.



Ландыши почти не требуют ухода / Фото Unsplash

Эхинацея

Эхинацея цветет с середины лета и почти до осени. Ее большие яркие цветки привлекают пчел, шмелей и бабочек, а осенью семена становятся кормом для птиц. Помимо декоративности, это растение отличается высокой выносливостью и хорошо переносит различные погодные условия.



Эхинацея цветет с середины лета и почти до осени / Фото Unsplash

Почему стоит выбирать многолетники?

Многолетние растения позволяют создать сад, который с каждым годом становится все красивее. Большинство из них не требует ежегодной пересадки или сложного ухода, а правильно подобранные культуры могут десятилетиями украшать клумбы, экономя время и средства владельцев участка.