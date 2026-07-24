Видання Express назвало багаторічники, які давно заслужили популярність серед садівників завдяки своїй витривалості та невибагливості.

Які найвитриваліші багаторічні рослини обрати для саду?

Морозостійка герань

Садову герань часто плутають із пеларгонією, яку вирощують на балконах, однак це різні рослини. Морозостійка герань чудово переносить зиму, швидко розростається та утворює щільний зелений килим, який допомагає стримувати бур'яни. Вона починає цвісти наприкінці весни й прикрашає сад майже все літо. Після обрізування деякі сорти можуть зацвісти повторно.



Садова герань чудово переносить зиму / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда давно стала однією з найпопулярніших рослин для сонячних клумб. Її ароматні бузкові суцвіття не лише прикрашають сад, а й приваблюють бджіл, джмелів і метеликів. За умови гарного дренажу та достатньої кількості сонця кущі можуть залишатися декоративними багато років.



Лаванда може квітнути багато років / Фото Unsplash

Конвалія

Конвалії – одні з перших рослин, які наповнюють весняний сад ніжним ароматом. Після завершення сезону надземна частина відмирає, однак навесні рослина знову активно відростає. Конвалії майже не потребують догляду, а для підтримання гарного росту їх достатньо періодично ділити.



Конвалії майже не потребують догляду / Фото Unsplash

Ехінацея

Ехінацея цвіте із середини літа й майже до осені. Її великі яскраві квіти приваблюють бджіл, джмелів і метеликів, а восени насіння стає кормом для птахів. Окрім декоративності, ця рослина вирізняється високою витривалістю та добре переносить різні погодні умови.



Ехінацея цвіте із середини літа й майже до осені / Фото Unsplash

Чому варто обирати багаторічники?

Багаторічні рослини дозволяють створити сад, який із кожним роком стає дедалі красивішим. Більшість із них не потребує щорічної пересадки чи складного догляду, а правильно підібрані культури можуть десятиліттями прикрашати клумби, заощаджуючи час і кошти власників ділянки.