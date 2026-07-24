Издание Express назвало многолетники, которые давно заслужили популярность среди садоводов благодаря своей выносливости и неприхотливости.

Какие самые выносливые многолетние растения выбрать для сада?

Морозостойкая герань

Садовую герань часто путают с пеларгонией, которую выращивают на балконах, однако это разные растения. Морозостойкая герань прекрасно переносит зиму, быстро разрастается и образует плотный зеленый ковер, который помогает сдерживать сорняки. Она начинает цвести в конце весны и украшает сад почти все лето. После обрезки некоторые сорта могут зацвести повторно.



Садовая герань прекрасно переносит зиму / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда давно стала одним из самых популярных растений для солнечных клумб. Ее ароматные сиреневые соцветия не только украшают сад, но и привлекают пчел, шмелей и бабочек. При условии хорошего дренажа и достаточного количества солнца кусты могут оставаться декоративными много лет.



Лаванда может цвести много лет / Фото Unsplash

Ландыш

Ландыши – одни из первых растений, наполняющих весенний сад нежным ароматом. По окончании сезона надземная часть отмирает, однако весной растение снова активно отрастает. Ландыши почти не требуют ухода, а для поддержания хорошего роста их достаточно периодически делить.



Ландыши почти не требуют ухода / Фото Unsplash

Эхинацея

Эхинацея цветет с середины лета и почти до осени. Ее большие яркие цветки привлекают пчел, шмелей и бабочек, а осенью семена становятся кормом для птиц. Помимо декоративности, это растение отличается высокой выносливостью и хорошо переносит различные погодные условия.



Эхинацея цветет с середины лета и почти до осени / Фото Unsplash

Почему стоит выбирать многолетники?

Многолетние растения позволяют создать сад, который с каждым годом становится все красивее. Большинство из них не требует ежегодной пересадки или сложного ухода, а правильно подобранные культуры могут десятилетиями украшать клумбы, экономя время и средства владельцев участка.