7 плодовых деревьев, которые стоит обрезать до конца марта
- До конца марта нужно обрезать яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу, персик и абрикос.
- Обрезку следует проводить в сухой пасмурный день, удаляя сухие, поврежденные и больные ветви, чтобы повысить урожайность и сформировать крону.
Перед началом дачного сезона многие плодовые деревья нужно обрезать, пока они еще находятся в состоянии покоя. Если затянуть с этой процедурой и начнется сокодвижение, обрезка может навредить растениям.
Садоводы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на погоду. Начинать обрезку стоит тогда, когда сильные морозы уже не возвращаются. Желательно, чтобы температура была выше 5 градусов мороза. Об этом пишет "УНИАН".
Какие деревья нужно обрезать до конца марта?
Весной особенно важно вовремя обрезать такие плодовые деревья как:
- яблоню;
- грушу;
- вишню;
- черешню;
- сливу;
- персик;
- абрикос.
Своевременная обрезка помогает сформировать крону и может значительно повысить урожайность.
Вишня нуждается в обрезке в марте / Фото Pinterest
Как правильно обрезать деревья?
Лучше проводить обрезку в сухой, но пасмурный день, чтобы ветви не пострадали от солнца. Перед работой нужно подготовить инструменты: секатор и ножницы должны быть острыми. Их следует продезинфицировать спиртом, марганцовкой или специальным средством.
Во время обрезки обычно удаляют:
- сухие и поврежденные ветви;
- больные побеги;
- ветви, которые растут внутрь кроны;
- слабые или лишние отростки.
Также важно немного проредить крону, чтобы солнечный свет равномерно попадал на дерево. После обрезки места срезов желательно обработать садовым варом – это поможет дереву быстрее восстановиться.
6 растений, которые нельзя обрезать в марте
Неправильная обрезка весной может лишить вас цветов и повредить растение. Martha Stewart назвала список растений, которые не стоит подрезать до окончания цветения:
- Азалия – цветет весной, цветочные почки появляются на старых побегах. Преждевременная обрезка удалит бутоны.
- Гортензия крупнолистная – цветы формируются на прошлогодних побегах, поэтому ранняя обрезка уничтожит будущие соцветия.
- Гортензия дуболистная – тоже цветет на старых побегах. Обрезка в марте разрушит цветочные бутоны.
- Декоративные травы – в холодных регионах стоит ждать до апреля, чтобы обеспечить укрытие для дикой природы и не повредить растение.
- Сирень – ранневесенние кусты цветут на старых побегах. Обрезка уменьшит количество цветов.
- Вибурнум – формирует цветы на прошлогодних ветвях, обрезать до цветения нельзя.
Все эти растения обрезают после окончания цветения, чтобы не потерять цветочные почки.
Какие растения ни в коем случае нельзя белить весной?
Весной садоводы часто белят деревья, чтобы защитить кору от вредителей, солнца и перепадов температур. Но это не подходит всем деревьям. Кому не стоит делать побелку весной:
- Молодые деревья – кора тонкая, легко повреждается, известь может вызвать ожоги и ослабить растение.
- Косточковые плодовые (вишня, черешня, абрикос, персик) – кора нежная, сильный раствор может трескать ее.
- Декоративные деревья – многие виды сами хорошо переносят солнце и температуру, побелка только вредит и портит вид.