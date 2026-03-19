Садоводы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на погоду. Начинать обрезку стоит тогда, когда сильные морозы уже не возвращаются. Желательно, чтобы температура была выше 5 градусов мороза. Об этом пишет "УНИАН".

Какие деревья нужно обрезать до конца марта?

Весной особенно важно вовремя обрезать такие плодовые деревья как:

яблоню;

грушу;

вишню;

черешню;

сливу;

персик;

абрикос.

Своевременная обрезка помогает сформировать крону и может значительно повысить урожайность.

Вишня нуждается в обрезке в марте

Как правильно обрезать деревья?

Лучше проводить обрезку в сухой, но пасмурный день, чтобы ветви не пострадали от солнца. Перед работой нужно подготовить инструменты: секатор и ножницы должны быть острыми. Их следует продезинфицировать спиртом, марганцовкой или специальным средством.

Во время обрезки обычно удаляют:

сухие и поврежденные ветви;

больные побеги;

ветви, которые растут внутрь кроны;

слабые или лишние отростки.

Также важно немного проредить крону, чтобы солнечный свет равномерно попадал на дерево. После обрезки места срезов желательно обработать садовым варом – это поможет дереву быстрее восстановиться.

6 растений, которые нельзя обрезать в марте

Неправильная обрезка весной может лишить вас цветов и повредить растение. Martha Stewart назвала список растений, которые не стоит подрезать до окончания цветения:

Азалия – цветет весной, цветочные почки появляются на старых побегах. Преждевременная обрезка удалит бутоны.

Гортензия крупнолистная – цветы формируются на прошлогодних побегах, поэтому ранняя обрезка уничтожит будущие соцветия.

Гортензия дуболистная – тоже цветет на старых побегах. Обрезка в марте разрушит цветочные бутоны.

Декоративные травы – в холодных регионах стоит ждать до апреля, чтобы обеспечить укрытие для дикой природы и не повредить растение.

Сирень – ранневесенние кусты цветут на старых побегах. Обрезка уменьшит количество цветов.

Вибурнум – формирует цветы на прошлогодних ветвях, обрезать до цветения нельзя.

Все эти растения обрезают после окончания цветения, чтобы не потерять цветочные почки.

Какие растения ни в коем случае нельзя белить весной?

Весной садоводы часто белят деревья, чтобы защитить кору от вредителей, солнца и перепадов температур. Но это не подходит всем деревьям. Кому не стоит делать побелку весной: