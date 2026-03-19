Садівники радять орієнтуватися не лише на календар, а й на погоду. Починати обрізання варто тоді, коли сильні морози вже не повертаються. Бажано, щоб температура була вищою за 5 градусів морозу. Про це пише "УНІАН".

Дивіться також Із цим ходять в магазин: що покласти у компост, аби в ньому не завелися мухи

Які дерева потрібно обрізати до кінця березня?

Навесні особливо важливо вчасно обрізати такі плодові дерева як:

яблуню;

грушу;

вишню;

черешню;

сливу;

персик;

абрикос.

Своєчасна обрізка допомагає сформувати крону і може значно підвищити врожайність.

Вишня потребує обрізки у березні / Фото Pinterest

Як правильно обрізати дерева?

Краще проводити обрізку у сухий, але похмурий день, щоб гілки не постраждали від сонця. Перед роботою потрібно підготувати інструменти: секатор і ножиці мають бути гострими. Їх варто продезінфікувати спиртом, марганцівкою або спеціальним засобом.

Під час обрізки зазвичай видаляють:

сухі та пошкоджені гілки;

хворі пагони;

гілки, які ростуть усередину крони;

слабкі або зайві відростки.

Також важливо трохи прорідити крону, щоб сонячне світло рівномірно потрапляло на дерево. Після обрізки місця зрізів бажано обробити садовим варом – це допоможе дереву швидше відновитися.

6 рослин, які не можна обрізати в березні

Неправильна обрізка навесні може позбавити вас квітів і пошкодити рослину. Martha Stewart назвала список рослин, які не варто підрізати до закінчення цвітіння:

Азалія – цвіте навесні, квіткові бруньки з'являються на старих пагонах. Передчасна обрізка видалить бутони.

Гортензія крупнолиста – квіти формуються на минулорічних пагонах, тому рання обрізка знищить майбутні суцвіття.

Гортензія дуболиста – теж цвіте на старих пагонах. Обрізка в березні зруйнує квіткові бутони.

Декоративні трави – у холодних регіонах варто чекати до квітня, щоб забезпечити укриття для дикої природи та не пошкодити рослину.

Бузок – ранньовесняні кущі цвітуть на старих пагонах. Обрізка зменшить кількість квітів.

Вибурнум – формує квіти на минулорічних гілках, обрізати до цвітіння не можна.

Усі ці рослини обрізають після закінчення цвітіння, щоб не втратити квіткові бруньки.

Які рослини у жодному разі не можна білити навесні?

Навесні садівники часто білять дерева, щоб захистити кору від шкідників, сонця та перепадів температур. Але це не підходить усім деревам. Кому не варто робити побілку навесні: