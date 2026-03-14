В 70-х годах они были у всех: тренд на особые подушки снова возвращается

В 2026 году дизайнеры и владельцы домов снова увлекаются стилем 70-х: натуральное дерево, органические цвета, винтажные ткани и интересные принты. Среди этого ретро-возрождения особое внимание привлекают подушки с бахромой.

Дизайнеры советуют использовать бахрому на подушках как веселый акцент в спальне. Об этом пишет House Digest.

Какие подушки в моде в 2026 году?

Бахрома добавляет немного гламурного и игривого настроения без необходимости менять всю меблировку.

Например, подушки с кисточками или бахромой могут стать маленькими "семейными реликвиями", а также сразу оживляют пространство.

Есть множество вариантов бахромы: от винтажной с тканями и декором до современной короткой и толстой бахромы на бархатных подушках.

Этот тренд – простой способ добавить в спальню цвета и ретро-атмосферы.

Подушки с бахромой возвращаются в моду

Как пишет House Beautiful, бахрома имеет тысячелетнюю историю. Впервые ее использовали на тканях в древней Месопотамии и Египте, чтобы края тканей не осыпались. Со временем она стала символом статуса, мастерства и богатства.

В XVIII – XIX веках бахрома и декоративные каймы (пасементерия) широко использовались в европейских интерьерах, добавляя текстуры, движения и изысканности роскошным домам.

В современном дизайне бахрома переживала периоды популярности и забвения. Но сейчас, после нескольких лет минималистичных интерьеров, клиенты стремятся к личности, тактильности и веселья в своих пространствах – и бахрома обеспечивает все три.

Как дизайнеры используют бахрому сегодня:

Играют с масштабом. Например, грубые каймы на низу диванов и банкеток одновременно создают элегантный и непринужденный вид.

Объединяют цвета комнаты. Бахрома и кайма могут "связывать" палитру комнаты. Например, бахрома на абажуре лямпы повторяет кайму декоративной подушки, гармонично сочетая цвета пространства.

Используют как "рамку". Дизайнер Эндрю Сувальски сравнивает бахрому с рамкой для картины. Бахрома внизу диванов или кресел добавляет архитектурности и подчеркивает форму мебели, не меняя ее силуэт

Добавляют шарма без излишней помпезности. Например, длинные кисти на шторах подчеркивают форму ткани и придают окну "роскошного завершенного вида".

Сочетают историю с современностью. Например, антикварное кресло с бахромой кажется современным рядом с плавными линиями мягкого дивана середины века, круглыми креслами и ковром в клетку.

