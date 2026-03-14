У 70-х роках їх мали усі: тренд на особливі подушки знову повертається

У 2026 році дизайнери і власники будинків знову захоплюються стилем 70-х: натуральне дерево, органічні кольори, вінтажні тканини та цікаві принти. Серед цього ретро-відродження особливу увагу привертають подушки з бахромою.

Дизайнери радять використовувати бахрому на подушках як веселий акцент у спальні. Про це пише House Digest.

Дивіться також Дизайнери застерігають: цим 4 кольорам не місце на стінах вашої кухні у 2026 році

Які подушки у моді в 2026 році?

Бахрома додає трохи гламурного і грайливого настрою без потреби змінювати все меблювання.

Наприклад, подушки з китицями або бахромою можуть стати маленькими "родинними реліквіями", а також відразу оживляють простір.

Є безліч варіантів бахроми: від вінтажної з тканинами та декором до сучасної короткої та товстої бахроми на оксамитових подушках.

Цей тренд – простий спосіб додати у спальню кольору та ретро-атмосфери.

Подушки з бахромою повертаються у моду / Фото Pinterest

Як пише House Beautiful, бахрома має тисячолітню історію. Вперше її використовували на тканинах у стародавній Месопотамії та Єгипті, щоб краї тканин не обсипалися. Згодом вона стала символом статусу, майстерності та багатства.

У XVIII – XIX століттях бахрома і декоративні облямівки (пасементерія) широко використовувалися у європейських інтер'єрах, додаючи текстури, руху та вишуканості розкішним домівкам.

У сучасному дизайні бахрома переживала періоди популярності та забуття. Але зараз, після кількох років мінімалістичних інтер'єрів, клієнти прагнуть особистості, тактильності та веселощів у своїх просторах – і бахрома забезпечує всі три.

Як дизайнери використовують бахрому сьогодні:

Грають із масштабом. Наприклад, грубі облямівки на низу диванів та банкеток одночасно створюють елегантний і невимушений вигляд.

Об'єднують кольори кімнати. Бахрома та облямівки можуть "зв'язувати" палітру кімнати. Наприклад, бахрома на абажурі лямпи повторює облямівку декоративної подушки, гармонійно поєднуючи кольори простору.

Використовують як "рамку". Дизайнер Ендрю Сувальскі порівнює бахрому з рамкою для картини. Бахрома внизу диванів чи крісел додає архітектурності і підкреслює форму меблів, не змінюючи їх силует

Додають шарму без зайвої помпезності. Наприклад, довгі кисті на шторах підкреслюють форму тканини та надають вікну "розкішного завершеного вигляду".

Поєднують історію з сучасністю. Наприклад, антикварне крісло з бахромою видається сучасним поруч із плавними лініями м'якого дивана середини століття, круглими кріслами та килимом у клітинку.

Який колір найбільш недооцінений в інтер'єрах дому