Были на кухне у каждого: какие популярные тюли теперь считают безвкусицей

Оформление окон все чаще становится индикатором того, насколько современный интерьер в вашем доме. В 2026 году дизайнеры отказываются от сложных и перегруженных решений в пользу простоты, натуральности и функциональности.

Кружевной тюль, многослойные гардины и блестящие ткани, которые еще недавно были популярными, сегодня уже считаются признаком устаревшего ремонта. Об этом сообщает Livingetc.

Что вышло из моды?

Среди главных антитрендов – блестящие синтетические ткани, такие как:

атлас,

полиэстер с глянцем.

Они создают эффект дешевизны и перегружают пространство. Также дизайнеры советуют отказаться от сложных драпировок:

ламбрекенов,

бахромы,

многоуровневых штор.

Такие элементы не только выглядят устаревшим, но и накапливают пыль и "съедают" пространство, особенно в небольших комнатах.



Такие шторы выглядят устарело / Фото Unsplash

Неактуальными считаются и слишком яркие цвета – красный, насыщенно-синий или лимонный. Они быстро утомляют и создают визуальный шум.

А готовые шторы из масс-маркета часто не подходят по размеру и выглядят дешево, а большие принты перегружают интерьер и делают его менее гармоничным.

Какие шторы в тренде в 2026 году?

Как отмечает Homes and Gardens, современные интерьеры движутся в направлении минимализма и натуральности. В тренде – ткани, которые выглядят дорого, но при этом остаются простыми:

лен,

хлопок,

матовый сатин,

плотный шелк без блеска.

Такие материалы хорошо рассеивают свет и создают ощущение легкости в помещении. Вместо сложного декора дизайнеры советуют выбирать максимально простой крой:

прямые шторы,

ровные складки,

минимум деталей.

Главное правило – никакой лишней декоративности. В 2026 году популярны сдержанные оттенки, которые легко сочетаются с интерьером: теплый бежевый серо-голубой серо-голубой графитовый пудровые тона Такие цвета помогают создать уют и не перегружают пространство

Лучшее решение – сочетание легких дневных штор с более плотными, но лаконичными портьерами для вечера. Дизайнеры отмечают: простые формы, натуральные материалы и спокойные оттенки способны сделать комнату светлее, просторнее и визуально дороже – без лишних затрат и сложного ремонта.

Какие решения в дизайне интерьеров выходят из моды в 2026 году?

В 2026 году интерьерный дизайн продолжает двигаться в сторону практичности, минимализма и визуальной гармонии. Дизайнеры все чаще отказываются от решений, которые ранее казались стильными, но на практике оказались неудобными или быстро устарели.

Одним из главных антитрендов стали кухонные шкафы, которые не доходят до потолка. Они создают визуальные "пустоты", где скапливается пыль, и делают кухню менее целостной. Также постепенно выходят из моды яркие фасады – насыщенные цвета утомляют и сложно сочетаются с другими элементами интерьера.