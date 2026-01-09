Отключите эти 8 устройств от сети зимой, чтобы сэкономить на электричестве

Зимой расходы на электроэнергию возрастают. Одна из причин – бытовые приборы, которые потребляют ток даже тогда, когда кажется, что они не работают.

Эксперты советуют обратить внимание на технику, которую можно зимой выключать из розетки, чтобы уменьшить счета, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Что нужно выключать из розетки, чтобы сэкономить?

Прежде всего это насосы рециркуляции горячей воды. Если они работают круглосуточно, то бесполезно тратят электроэнергию ночью. Их советуют подключать к таймеру и выключать на несколько часов – это может дать заметную экономию за год.

Также много электроэнергии потребляют переносные обогреватели, поэтому их следует использовать только в нужных комнатах и только при необходимости.

Электрические бойлеры и водонагреватели тоже могут увеличивать расходы. Чтобы уменьшить потребление, специалисты советуют утеплить бак, снизить температуру нагрева воды, чаще стирать в холодной воде и сократить время принятия душа.

Еще одна проблема – устаревшее освещение. Лампы накаливания й старые люминесцентные лампы потребляют больше электроэнергии, чем современные LED-лампы, поэтому их замена поможет сэкономить без потери комфорта.

Не стоит забывать и об электронике: телевизоры, зарядные устройства, игровые консоли и другие гаджеты продолжают потреблять ток даже в режиме ожидания. Если ими не пользуются, лучше выключать их из розетки или подключать через удлинитель с кнопкой отключения.

Дополнительные холодильники в гаражах или подвалах также могут существенно повышать счета за свет, особенно если это старые модели. Объединив продукты в одном холодильнике, можно заметно сократить расходы.

Электрические плиты и духовки тоже потребляют много энергии, поэтому стоит готовить несколько блюд за раз и чаще использовать микроволновку или небольшую духовку.

Better Homes and gardens тем временем отмечает, что нужно вытаскивать из розетки зарядки для телефона или ноутбука, когда ими не пользуетесь. Это поможет сэкономить электроэнергию и продлит срок службы зарядного устройства, ведь длительное подключение может приводить к перегреву и повреждению кабеля.

Какая простая вещь заставляет котел работать вхолостую?

С наступлением холодов важно следить за энергоэффективностью дома, ведь даже мелкие ошибки могут увеличить счета за отопление. Эксперты советуют обратить внимание на расположение мебели. Энергетик Мэтт Оберле объясняет: если мебель перекрывает радиаторы, теплый воздух не циркулирует, и котел вынужден работать дольше. Основные проблемы: диваны и шкафы блокируют движение теплого воздуха; мягкая и темная мебель поглощает тепло; термостат "видит" холод и повышает нагрузку на систему. В результате расходы на отопление растут без реальной пользы.