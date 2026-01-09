Експерти радять звернути увагу на техніку, яку можна взимку вимикати з розетки, щоб зменшити рахунки, передає 24 Канал із посиланням на Yahoo.

Що потрібно вимикати з розетки, аби зекономити?

Насамперед це насоси рециркуляції гарячої води. Якщо вони працюють цілодобово, то марно витрачають електроенергію вночі. Їх радять під'єднувати до таймера і вимикати на кілька годин – це може дати помітну економію за рік.

Також багато електроенергії споживають переносні обігрівачі, тому їх варто використовувати лише в потрібних кімнатах і тільки за необхідності.

Електричні бойлери та водонагрівачі теж можуть збільшувати витрати. Щоб зменшити споживання, фахівці радять утеплити бак, знизити температуру нагріву води, частіше прати в холодній воді та скоротити час прийняття душу.

Ще одна проблема – застаріле освітлення. Лампи розжарювання й старі люмінесцентні лампи споживають більше електроенергії, ніж сучасні LED-лампи, тому їх заміна допоможе зекономити без втрати комфорту.

Не варто забувати й про електроніку: телевізори, зарядні пристрої, ігрові консолі та інші гаджети продовжують споживати струм навіть у режимі очікування. Якщо ними не користуються, краще вимикати їх з розетки або під'єднувати через подовжувач із кнопкою вимкнення.

Додаткові холодильники в гаражах чи підвалах також можуть суттєво підвищувати рахунки за світло, особливо якщо це старі моделі. Об'єднавши продукти в одному холодильнику, можна помітно скоротити витрати.

Електричні плити та духовки теж споживають багато енергії, тому варто готувати кілька страв за раз і частіше використовувати мікрохвильовку або невелику духовку.

Better Homes and gardens тим часом зазначає, що потрібно витягати з розетки зарядки для телефона або ноутбука, коли ними не користуєтесь. Це допоможе заощадити електроенергію та продовжить термін служби зарядного пристрою, адже тривале підключення може призводити до перегріву та пошкодження кабелю.

З настанням холодів важливо стежити за енергоефективністю оселі, адже навіть дрібні помилки можуть збільшити рахунки за опалення. Експерти радять звернути увагу на розташування меблів. Енергетик Метт Оберле пояснює: якщо меблі перекривають радіатори, тепле повітря не циркулює, і котел змушений працювати довше. Основні проблеми: дивани та шафи блокують рух теплого повітря; м'які та темні меблі поглинають тепло; термостат "бачить" холод і підвищує навантаження на систему. У результаті витрати на опалення зростають без реальної користі.