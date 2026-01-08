Дизайнер Влад Шевко заметил, что не всю посуду можно класть в посудомойку. Некоторые предметы могут повредиться, изменить форму или потерять покрытие, передает 24 Канал.

Что нельзя мыть в посудомойке?

Чугунная посуда

Чугун может ржаветь, а специальная seasoning-масляная пленка, которая делает его антипригарным, смывается и теряет свои свойства.

Острые ножи и лезвия

Острые ножи тупеют в посудомойке, а высокая температура и моющие средства могут повредить ручки или материалы.

Деревянные дощечки, ложки, посуда посуда

Дерево впитывает воду, трескается, деформируется и теряет натуральные масла.

Посуда с антипригарным покрытием

Teflon и другие покрытия постепенно разрушаются от горячей воды и агрессивных таблеток.

Алюминий, медь и некоторые металлы

Они могут изменить цвет, темнеть или потерять блеск из-за воздействия моющих средств и температуры.

Хрупкая или декоративная посуда (хрусталь, фарфор с декором)

Тонкие материалы могут потускнеть, затереться или даже треснуть.

Издание All recipes замечает: перед тем, как класть в посудомойку пустые банки или бутылки, надо снять с них этикетки. Остатки бумаги и клея могут засорить фильтр вашей посудомоечной машины или навсегда там застрять.

Фарфоровую посуду не стоит мыть в посудомойке / Фото Pexels

Как легко помыть бокалы в посудомойке?

Мыть бокалы, особенно те, что имеют высокую ножку, в посудомойке, на первый взгляд, сложно. Поэтому многие делают это вручную. Но есть простой лайфхак: в большинстве посудомоечных машин верхнюю корзину можно опустить ниже. Она предназначена именно для деликатной посуды, так что после регулировки бокалы легко поместятся, и машина спокойно закроется.