Чтобы не было трагедии: 7 приборов, которые надо всегда выключать перед выходом из дома

Электроника с низким энергопотреблением – например, зарядные устройства для телефонов, будильники и ноутбуки – обычно безопасно оставлять подключенными. В то же время некоторые приборы требуют особого внимания.

Чаще всего проблемы возникают, когда люди подключают мощные приборы к дешевым удлинителям или старым розеткам и покидают дом. Об этом в комментарии Cnet рассказал Джерри Пун, ведущий инженер-электрик компании Red Dog Engineering.

Какие приборы нужно отключать после использования?

Обогреватели

Главная причина бытовых пожаров. Даже модели с защитой от опрокидывания опасны при неправильном использовании. Их нельзя подключать через удлинитель и обязательно следует выключать из розетки перед выходом из дома.

Аэрофритюрницы

Это популярные кухонные приборы, но обращаться с ними следует так же, как с обогревателями:

не использовать удлинители;

не оставлять в розетке, даже если они выключены.

Выключенный – не всегда означает безопасный. Внутри может оставаться напряжение,

– предостерегает инженер.

Портативные кондиционеры

Хотя они не нагреваются, но это приборы с высоким энергопотреблением. Их стоит отключать от сети, когда вы уходите из дома.

Фены, плойки, утюжки для волос

Наличие кнопки "выключено" не гарантирует безопасности. Если переключатель сломается, прибор может представлять серьезную угрозу.

Старые кофеварки

Особенно опасны модели без автоматического выключения – они могут перегреться, если их забыть выключить. Даже новые кофеварки советуют отключать от розетки "на всякий случай".

Лампы и приборы со старыми или поврежденными шнурами

Потертые или треснувшие кабели – прямая пожарная опасность. То же самое касается старых розеток. Лучше заменить их с помощью квалифицированного электрика.

Тостеры

Риск воспламенения невысокий, но короткое замыкание может произойти в любой момент. Поэтому тостер лучше сразу отключать после использования. Также важно регулярно чистить его от крошек – они легко воспламеняются.

Среди приборов, которые обязательно надо вытаскивать из розетки перед выходом, издание AOL называет также следующие:

Электрочайники

Особенно опасны модели с регулировкой температуры. Они могут быть и пожароопасными, и так называемыми "энергетическими вампирами" – тянут ток, даже когда не работают.

Игровые консоли

Даже когда кажется, что консоль выключена, она часто потребляет много электроэнергии. В режимах "быстрого запуска" или "сна" она может увеличивать счет за месяц. То же касается зарядных устройств – их тоже лучше отключать.

Принтеры

Пожарной угрозы обычно нет, но принтеры – большие "пожиратели" электроэнергии. Даже в выключенном состоянии их платы остаются под напряжением, что влияет на счет за электроэнергию.

