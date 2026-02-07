Найчастіше проблеми виникають, коли люди підключають потужні прилади до дешевих подовжувачів або старих розеток і залишають дім. Про це в коментарі Cnet розповів Джеррі Пун, провідний інженер-електрик компанії Red Dog Engineering.

Дивіться також Попрощайтеся з традиційними плінтусами: чим їх активно замінюють у Європі

Які прилади потрібно відключати після використання?

Обігрівачі

Головна причина побутових пожеж. Навіть моделі із захистом від перекидання небезпечні при неправильному використанні. Їх не можна підключати через подовжувач і обов'язково слід вимикати з розетки перед виходом з дому.

Аерофритюрниці

Це популярні кухонні прилади, але поводитися з ними слід так само, як з обігрівачами:

не використовувати подовжувачі;

не залишати в розетці, навіть якщо вони вимкнені.

Вимкнений – не завжди означає безпечний. Усередині може залишатися напруга,

– застерігає інженер.

Вимикайте з розетки аерофритюрниці, виходячи з дому / Фото з відкритих джерел

Портативні кондиціонери

Хоч вони не нагріваються, але це прилади з високим енергоспоживанням. Їх варто відключати від мережі, коли ви йдете з дому.

Фени, плойки, праски для волосся

Наявність кнопки "вимкнено" не гарантує безпеки. Якщо перемикач зламається, прилад може становити серйозну загрозу.

Старі кавоварки

Особливо небезпечні моделі без автоматичного вимкнення – вони можуть перегрітися, якщо їх забути вимкнути. Навіть нові кавоварки радять відключати від розетки "про всяк випадок".

Лампи та прилади зі старими або пошкодженими шнурами

Потерті чи тріснуті кабелі – пряма пожежна небезпека. Те саме стосується старих розеток. Краще замінити їх за допомогою кваліфікованого електрика.

Тостери

Ризик займання невисокий, але коротке замикання може статися будь-коли. Тому тостер краще відразу відключати після використання. Також важливо регулярно чистити його від крихт – вони легко загоряються.

Серед приладів, які обов'язково треба витягати з розетки перед виходом, видання AOL називає також наступні:

Електрочайники

Особливо небезпечні моделі з регулюванням температури. Вони можуть бути і пожежонебезпечними, і так званими "енергетичними вампірами" – тягнуть струм, навіть коли не працюють.

Ігрові консолі

Навіть коли здається, що консоль вимкнена, вона часто споживає багато електроенергії. У режимах "швидкого запуску" або "сну" вона може збільшувати рахунок за місяць. Те саме стосується зарядних пристроїв – їх теж краще відключати.

Принтери

Пожежної загрози зазвичай немає, але принтери – великі "пожирачі" електроенергії. Навіть у вимкненому стані їхні плати залишаються під напругою, що впливає на рахунок за електроенергію.

Який побутовий прилад споживає стільки енергії, як 65 холодильників?