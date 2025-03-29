Растения-компаньоны для роз: как сделать свой сад еще более привлекательным

Розы предлагают классическую красоту, которая веками очаровывала людей. Впрочем, если у вас есть розарий, правильный выбор растений-компаньонов поможет сделать его еще более эффектным.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, идеальные компаньоны должны процветать в тех же условиях, что и розы – на солнце и в хорошо дренированной почве. Лучшими вариантами таких растений делимся дальше.

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Лаванда

Лаванда – это травянистое многолетнее растение с нежными фиолетовыми цветами, которая прекрасно дополняет розы. Ее сине-фиолетовые оттенки гармонично контрастируют с классическими цветами роз.

Кроме эстетики, она также полезна для защиты розария. Лаванда отпугивает вредителей, таких как тля и белокрылка, а также привлекает опылителей.

Самшит

Самшит – это универсальный вечнозеленый куст, который создает структуру и фон для роз, делая их цвет еще ярче. Он идеально подходит для формирования бордюров и партеров в розарии.

Клематис

Клематисы – это изящные вьющиеся растения, которые гармонично сочетаются с розами, особенно на арках и стенах. Они цветут в разных цветах и добавляют объема садовому дизайну.

Дополняя розы другими цветами, можно получить еще более привлекательный сад / Фото Freepik

Кошачья мята

Кошачья мята не только эстетически дополняет розы своими нежными цветами, но и привлекает полезных хищников, которые уменьшают количество вредителей в саду.

Бархатцы

Бархатцы – это яркие однолетние цветы, которые имеют природные свойства отпугивания вредителей. Они помогают защитить розы от различных жуков.

Кроме правильных соседей, для хорошего роста розам нужен еще и бережный уход. В частности, для роз важна своевременная обрезка.

Герань

Герань – универсальное цветущее растение, которое обеспечивает сад яркими оттенками и помогает защитить розы от вредителей.