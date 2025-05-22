5 эффектных растений, которые хорошо приживутся в ванной комнате

Растения отличный способ украсить помещение без чрезмерных усилий. И несколько вазонов в ванной комнате однозначно добавят уюта к пространству.

Однако не всем растениям будет комфортно в таком помещении, ведь там преимущественно темно и влажно. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие растения можно поставить в ванную комнату

Каучуковое дерево

Это достаточно неприхотливое растение, которое может выдержать любой уровень влаги. Ему достаточно 6 – 8 часов рассеянного света, поэтому ему будет комфортно и в ванной.

Единственный минус – ее сок ядовитый, поэтому нужно ставить в такое место, куда не дотянутся дети или животные.



Каучуковое дерево / housebeautiful.com

Черный бамбук

Это растение очень быстро растет и является холодостойким – идеально подходит для влажных помещений или старых домов. Любит свет, но может расти и в полутени.



Черный бамбук / housebeautiful.com

Антуриум

Это тропическое растение, то есть оно тоже предпочитает теплые и влажные места. Для цветения антуриума нужен яркий, непрямой свет. Лучше всего ему будет на подоконнике ванной комнате.

Если этого нет – не проблема. Возможно, цветок не будет цвести, но блестящие листья этого растения сами по себе красивые.



Антуриум / housebeautiful.com

Английский плющ

Классическое растение для ванной комнаты, которое очищает воздух и хорошо растет при слабом освещении. Для эффектного вида лучше его повесить – когда побеги плюща спускаются вниз, это выглядит очень эффектно.



Английский плющ / housebeautiful.com

Замиокулькас

Это засухоустойчивое и почти неистребимое растение, которое прекрасно подходит для людей, которые только начинают заниматься садоводством. Если обеспечивать замиокулькасу слабое или среднее освещение и поливать только тогда, когда почва полностью просохла, он отблагодарит вас быстрым ростом и яркими листьями, и хорошо дополнит вашу ванную комнату.



Замиокулькас / housebeautiful.com

Но если вы выбираете растения для спальни, то это следует делать с большей осторожностью.