Проте не всім рослинам буде комфортно у такому приміщенні, адже там переважно темно та волого. Про це пише 24 Канал.

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Які рослини можна поставити у ванну кімнату

Каучукове дерево

Це досить невибаглива рослина, яка може витримати будь-який рівень вологи. Їй достатньо 6 – 8 годин розсіяного світла, тож їй буде комфортно й у ванній.

Єдиний мінус – її сік отруйний, тож потрібно ставити у таке місце, куди не дотягнуться діти чи тварини.



Каучукове дерево / housebeautiful.com

Чорний бамбук

Ця рослина надзвичайно швидко росте та є холодостійкою – ідеально підходить для вологих приміщень або старих будинків. Любить світло, але може рости й в напівтіні.



Чорний бамбук / housebeautiful.com

Антуріум

Це тропічна рослина, тобто вона теж віддає перевагу теплим і вологим місцям. Для цвітіння антуріума потрібне яскраве, непряме світло. Найкраще йому буде на підвіконні ванної кімнаті.

Якщо цього немає – не проблема. Можливо, квітка не буде цвісти, але блискуче листя цієї рослини саме по собі красиве.



Антуріум / housebeautiful.com

Англійський плющ

Класична рослина для ванної кімнати, яка очищує повітря та добре росте при слабкому освітленні. Для ефектного вигляду краще його повісити – коли пагони плюща спускаються вниз, це виглядає надзвичайно ефектно.



Англійський плющ / housebeautiful.com

Заміокулькас

Це посухостійка та майже незнищенна рослина, яка чудово підходить для людей, які тільки починають займатися садівництвом. Якщо забезпечувати заміокулькасу слабке або середнє освітлення та поливати лише тоді, коли ґрунт повністю просох, він віддячить вам швидким ростом та яскравим листям, і гарно доповнить вашу ванну кімнату.



Заміокулькас / housebeautiful.com

Але якщо ви обираєте рослини для спальні, то це слід робити з більшою обережністю.