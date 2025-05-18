5 популярных растений, которые могут навредить дому

Дома, оплетенные плющом или удивительными цветами, завораживают взгляд и поражают своей красотой. Однако такие растения на домах или вблизи них могут создать серьезную угрозу.

Так, некоторые из популярных и очень красивых растений могут навредить дому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Глициния

Глициния – удивительное растение, известна своими элегантными каскадными цветами. Именно глициния украшала роскошный особняк из сериала "Бриджертоны".

Впрочем, глициния может серьезно навредить дому. Поскольку растение быстро растет, а новые толстые деревянные стебли появляются очень быстро. Эти стебли оказывают давление на стены, водостоки и даже крышу. Это может способствовать появлению новых щелей в стенах, повредить крышу или забить водосточные желоба.

Кроме того, если глицинию посадить очень близко к дому, то ее корни могут со временем повредить фундамент. Поэтому, сажая глицинию возле дома, стоит постоянно ухаживать за растением, чтобы красивые цветы не стали причиной серьезных повреждений.



Чем может быть опасна глициния / Фото Unsplash

Бамбук

В Украине выращивают бамбук, но мало кто знает, что с ним надо быть очень осторожным. Это растение может проникать в сады, корни растягиваются на несколько метров, а избавиться от него не так просто. Так, в Великобритании прошлым летом многие люди столкнулись со случаями, что корни бамбука настолько разрасталось, что разрушало пол в домах.

Поэтому, сажая бамбук в собственном саду, следует учитывать, что он может нанести серьезные повреждения как фундаменту, так и самому дому.



Может ли бамбук представлять угрозу / Фото Unsplash

Английский плющ

Английский плющ – очень распространенное растение, которое используют для создания живых изгородей или декорирования стен домов. Вечнозеленые листья создают особый шарм, однако внешность – обманчива.

Плющ имеет сильные корни, которые могут повредить стены, проникнуть в щели и сделать их толще. Кроме того, ветви могут сдвинуть крышу.



Может ли плющ быть опасным для дома / Фото Unsplash

Высокие деревья

Высокие деревья делают любой участок красивее, уютнее, а также добавляют тени. Однако высокие деревья также могут стать причиной многих проблем.

Если деревья в высоту достигают более 5 метров, то они представляют серьезную угрозу. Во-первых, они вытягивают большое количество влаги, что может привести к усадке или оползням почвы. Во-вторых, такие большие деревья имеют очень широкие корни, которые могут повредить канализационные системы или фундамент. В-третьих, во время непогоды большие деревья могут серьезно повредить дом.



Почему не стоит сажать большие деревья возле дома / Фото Unsplash

Жасмин

Жасмин – настоящий любимец садов. Он имеет нежные белые цветы и неповторимый аромат, который окутывает двор. За этой красотой могут скрываться серьезные последствия, если не следить за ростом растения.

Жасмин также может забивать желоба, водосточные трубы, вентиляционные отверстия или вентиляционные блоки, уменьшая поток воздуха и создавая идеальные условия для попадания воды и появления плесени. Именно поэтому важно вовремя обрезать жасмин, чтобы он не рос хаотично.



Почему не стоит сажать жасмин близко возле дома / Фото Unsplash

Ранее садоводы назвали 5 уличных растений, которые легко вырастить из черенков. Эти цветы легко размножать и они хорошо приживаются на новом месте.