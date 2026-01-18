Эти 7 известных растений никогда нельзя обрезать в январе
- Обрезка в январе для некоторых растений может быть опасной.
- Она может вызвать ожог или вызвать болезни.
Январь кажется идеальным временем для подрезки растений: сад спокойный, и хочется подготовить его к весне. Но поспешная обрезка может навредить цветам и помешать будущему цветению.
Одно из основных правил обрезки – время проведения. Обрезка в январе может серьезно навредить растениям, вызвав ожог или вызвав болезни, передает 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.
Смотрите также "Из 10 выживает только одна": Ольга Сумская рассказала, чем нельзя кормить птиц
Какие растения нельзя обрезать зимой и почему?
Обрезка удаляет защитную кору и листья, что сохраняют тепло. Также во время теплых январских дней споры грибков могут легко проникнуть в открытые ранки на стволах и ветках.
Кроме того, многие растения, которые цветут весной или летом, закладывают цветочные почки еще прошлым летом. Поэтому каждая обрезанная в январе ветка – это потеря потенциальных цветов.
- Форзиция
Одно из первых весенних цветущих растений. Цветочные почки формируются еще летом прошлого года. Поэтому обрезка в январе срезает будущие цветы. Ждите до весны, сразу после цветения.
- Сирень
Сирень формирует почки следующего года также летом. Обрезка в январе приведет к отсутствию цветов в этом году.
Лучшее время для обрезки сирени – поздняя весна или начало лета, сразу после цветения / Фото Shutterstock
- Рододендрон (и азалия)
Большинство рододендронов – вечнозеленые. Они формируют почки для цветения еще летом предыдущего года. Обрезка зимой значительно ухудшит будущее цветение. Лучше всего обрезать после того, как цветы отцветут.
- Гортензия крупнолистная
Эти растения цветут на старых ветвях, то есть почки формируются в конце лета или осенью. Обрезка зимой срезает потенциальные цветы. Лучшее время для обрезки – лето, сразу после цветения.
- Лаванда
Средиземноморское растение, которое нуждается в глубоком покое зимой. Обрезка в январе открывает внутренние части растения для мороза и ветра, что может повредить стебли. Обрезать надо после завершения цветения летом.
- Самшит
Чувствителен к зимним повреждениям. Срезание ветвей в январе нарушает естественную защиту и повышает риск зимнего ожога. Лучшее время для обрезки – ранняя весна, когда начинают расти новые побеги.
- Персик (и косточковые деревья: сливы, абрикосы, вишни)
Январская обрезка особенно опасна из-за болезни, которая называется серебристая листовая пятнистость, – грибковую инфекцию, распространяющуюся зимними спорами. Дерево не может быстро заживить срезы.
Обрезать персик нужно в конце или в начале весны, в сухую погоду / Фото Shutterstock
Есть три разрешенных случая обрезки зимой – мертвые, поврежденные или больные ветви.
Какие растения надо обрезать в январе?
Homes and gardens назвало растения, которые, наоборот, нуждаются в обрезке в январе.
- Рябина – обрезайте ее в состоянии покоя, удаляя поврежденные ветви и те, что растут внутрь. Не срезайте более 20% одновременно.
- Сассафрас – удаляйте больные, сухие и слабые ветви. Надевайте толстые перчатки, потому что листья содержат вредные вещества.
- Бальзамовый тополь – обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, отбирающие энергию.
- Шелковица – минимальная обрезка: удаляйте сухие и поврежденные ветви, а большие (более 5 сантиметров) оставляйте, чтобы дерево быстрее заживало.
- Липа американская – делайте обрезку каждые 3 – 5 лет во время покоя, удаляя больные и низко растущие ветви.
- Боярышник медовый – легкая обрезка для удаления сухих, больных или переплетенных ветвей; не срезайте более 1/3 одновременно.
- Яблоня декоративная – обрезайте перед началом вегетации, удаляя переполненные ветви, водяные побеги и отростки у основания.
Какие огурцы хорошо родят и в холод, и в жару?
- Огурцы "Маша F1", "Кураж F1", "Герман F1", "Аякс F1" и "Зозуля" хорошо растут в условиях температурных колебаний.
- Для стабильного плодоношения важно обеспечить огурцам регулярный полив, мульчирование почвы и подкормки, а также избегать загущения посадок.