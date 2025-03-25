Растения, которые не стоит обрезать весной, чтобы не остаться без цветения

Весна одно из самых любимых времен года для садоводов, ведь именно в это время начинается активный рост растений. Почки просыпаются, опылители возвращаются, а садовые центры снова наполняются посетителями.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, прежде чем взять в руки секатор в это время, стоит знать, что не все растения следует обрезать весной. Некоторые из них формируют свои цветочные почки еще с осени, и ранняя обрезка может лишить вас их цветения. Какие растения не стоит трогать, рассказываем далее.

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Рододендрон

Рододендроны формируют цветочные почки еще с прошлого года, поэтому обрезка весной может привести к потере цветения. Если нужно корректировать форму, делайте это сразу после цветения.

Форзиция

Это одно из первых растений, что зацветает весной. Если обрезать ее до завершения цветения, вы рискуете не увидеть желтого весеннего ковра в своем саду.

Гортензия

Некоторые виды гортензии, в частности крупнолистная и дуболистная, цветут на старой древесине. Их следует обрезать только после завершения цветения.

Магнолия

Магнолии формируют свои цветочные почки еще летом или осенью. Весенняя обрезка может повредить будущее цветение и в целом ухудшить здоровье дерева.

Какие растения нельзя обрезать весной: смотрите видео

Эхинацея

Прошлогодние стебли эхинацеи защищают молодые побеги от холодов и служат пищей для птиц. Обрезать ее следует лишь после появления новых побегов.

Молочай

Этот вид прорастает медленно, а его старые стебли являются прибежищем для опылителей. Обрезку стоит отложить до появления нового прироста.

Сирень

Сирень цветет на старых побегах, поэтому обрезка весной может лишить вас роскошного аромата и цветов. Лучше всего обрезать ее после завершения цветения.

Калина

Большинство видов калины цветут весной, поэтому их следует обрезать только после завершения цветения, чтобы не потерять декоративный эффект.

Цветущая айва

Весенняя обрезка этого растения может уничтожить ее цветочные почки. Лучшее время для коррекции формы – после завершения цветения.

Добавим, что весенняя обрезка вредна не для всех растений. К примеру, розы важно обрезать весной для пышного цветения, роста кустов и появления новых бутонов.