Не подкармливайте их весной: 7 растений, которые лучше оставить в покое

Весной многие садоводы стремятся дать растениям питательные вещества для быстрого роста. Но некоторым популярным растениям подкормка сейчас больше вредит, чем помогает.

Подкормка стимулирует рост нежных побегов, которые могут погибнуть от поздних заморозков. Слишком много удобрений делает стебли слабыми и длинными и снижает выносливость растения к засухе и болезням. Еще некоторые растения и так хорошо растут на бедной почве и не нуждаются в дополнительных удобрениях. Об этом рассказывает Gardening Know How.

Какие растения нельзя подкармливать в марте?

Лаванда

Лаванда родом из Средиземноморья, где растет на сухих, каменистых почвах. Если подкармливать ее весной, растение будет больше наращивать листья и стебли, а не цветы. Эфирные масла станут менее концентрированными, поэтому аромат и выносливость уменьшаются. Чрезмерная подкормка может даже загубить растение, поэтому лучше оставить лаванду в покое.

Рудбекия

Это солнцелюбивое растение хорошо растет на бедной почве. Слишком много удобрений приводит к слабым стеблям, меньшему количеству цветов и повышает вероятность болезней.

Монарда и другие местные растения

Монарда, эхинацея, эутрохиум, седум лесной, асклепий и гайлардия не нуждаются в дополнительных удобрениях. Они эволюционно приспособлены к местным условиям и избыток питательных веществ лишь стимулирует появление слабых и мягких стеблей.

Вместо подкормки для монарды подойдет мульчирование / Фото Pinterest

Декоративные травы

Большинство декоративных трав растет хорошо даже на бедной почве. Подкормка вызывает слабые побеги. Если трава не цветет, причина чаще в недостатке солнца, а не удобрений – пересадите ее на более солнечное место.

Газонные травы для теплого климата

Теплые травы, как бермудская, зойсия, стенотафрум и многоножка, начинают расти лишь когда становится достаточно тепло. Подкармливать их рано бесполезно – корни еще неактивны, удобрение смоется, а почва загрязнится. Лучше ждать конца апреля или мая.

Гелениум

Это засухоустойчивое многолетнее растение не нуждается в удобрениях в почве. Избыток питательных веществ вызывает быстрый рост слабых стеблей, которые придется подвязывать. Слишком много удобрений может повредить корни и снизить устойчивость к засухе.

Только что посаженные деревья и кустарники

Новые растения весной подкармливать не стоит. Первый год они должны сосредоточиться на развитии корневой системы. Корни впитывают воду и питательные вещества – чем сильнее они развиты, тем здоровее будет растение. Избыточные удобрения стимулируют рост листьев и стеблей, что перегружает слабую корневую систему и делает растение подверженным болезням.

Издание HGTV называет также и другие растения, которые не нужно подкармливать ранней весной. Среди них:

Азалия и рододендроны растут в кислой почве. Подкормка нужна только после цветения, если листья желтеют.

Астеры – плодородная почва достаточная, избыток азота сокращает период цветения.

Диантус – хилые стебли от избытка азота, лучше только легкий компост. Вероника нуждается в минимальном уходе, азот вредит, делает стебли ломкими.

Морской бархат – глубокие корни берут влагу из почвы, удобрение не нужно.

Для растений, которым не нужны удобрения, лучше использовать мульчирование: слой органического вещества толщиной 5 – 7,5 сантиметра постепенно перегнивает, улучшает структуру почвы и обеспечивает мягкое питание. Это безопаснее и естественнее для растений, особенно на бедных почвах.

Какие растения стоит посадить до апреля?

Даже если летний огород пока только в планах, подготовку к нему можно начать уже сейчас – с посева семян. Когда сажать, зависит от климата и последних заморозков, но многие культуры лучше высевать до апреля, особенно те, что растут и созревают долго.

Что стоит сеять до апреля: