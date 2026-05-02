Посадите эти 3 цветка в мае: они будут украшать ваш сад все лето

Май – идеальное время для того, чтобы высадить растения, которые будут радовать своими красками все лето. Их не обязательно выращивать из семян, а можно купить уже подрощенными.

Садовод Адам Киртланд регулярно делится советами в соцсетях. В новом видео он назвал 3 растения, которые стоит посадить уже сейчас, чтобы добавить саду или двору цветов и красоты.

Смотрите также Попрощайтесь с классическим газоном: чем его заменить в 2026 году

Что посадить в мае для хорошего цветения?

Хризантемы

Эти растения бывают в разных цветах. Они цветут до первых заморозков, поэтому будут украшать сад яркими красками в течение лета и осени.

Хризантемы – отличный выбор для сада / Фото Pinterest

Сенетти

Это растение лучше высаживать в горшки, а не в открытый грунт – так оно может цвести несколько месяцев. Еще одно преимущество – сенетти достаточно минимального ухода. По словам Киртланда, это отличный вариант для "ленивого садовода". Единственное, что нужно – время от времени удалять увядшие цветы.

Сеннети подойдет для начинающих садоводов / Фото Pinterest

Гейхера

Это растение цветет в конце весны и напоминает лютики. Гейхера имеет особое свойство если обрезать ее после первого цветения, она снова зацветет в конце лета.

После цветения просто срежьте ее почти до основания – и она порадует вас новыми цветами,

– объясняет садовод.

Гейхера лучше всего растет на солнечных участках с влажной почвой, поэтому ее нужно регулярно поливать. В то же время есть альпийские сорта, которые хорошо чувствуют себя и в сухой почве. Важно выбрать правильный вид для своего сада.

Гейхера после обрезки даст новые цветки / Фото Pinterest

Еще 10 хороших цветов для контейнеров, которые стоит посадить в мае

Май – период, когда сад переходит в летний режим: больше солнца, теплая погода и активное цветение. Самое время высаживать цветы, чтобы получить яркое и ароматное пространство на все лето. Об этом пишет House Digest.

Контейнерное выращивание подходит даже для небольших балконов или террас. Различные растения можно размещать в зависимости от их потребностей: солнцелюбивые – на свету, теневыносливые – в тени.

Какие цветы посадить:

петунии – неприхотливы, обильно цветут до осени, любят солнце любят солнце;

герань хорошо растет в горшках, долго цветет;

бархатцы – яркие, просты в уходе, лучше выбирать компактные сорта;

бегонии подходят для тени или рассеянного света;

бальзамин быстро разрастается и долго цветет;

циннии – яркие цветы, можно выращивать из семян;

подсолнухи нуждаются в глубоких горшках и солнечном месте;

космея легкая в выращивании;

алиссум образует густые цветущие "каскады";

лаванда хорошо растет в горшках и привлекает опылителей.

В этот период почва уже достаточно теплая, а риск заморозков минимальный, поэтому растения быстро приживаются и активно растут.

Какие растения не стоит сажать возле дома в целях безопасности?

Некоторые декоративные растения красивые на вид, но их лучше не сажать возле дома из-за токсичности и возможного влияния на самочувствие.

Сад должен быть местом отдыха, однако отдельные растения могут вызвать аллергию, раздражение или даже быть опасными для людей и животных. В частности, это

олеандр, который может вызывать раздражение кожи, аллергию и головную боль;

наперстянка – она содержит токсины, влияющие на сердце, может вызвать головокружение;

молочай – имеет едкий сок, который вызывает ожоги и аллергические реакции;

тис – очень токсичен, опасны и хвоя, и ягоды;

дурман (датура) – ядовитый, его запах может вызывать слабость и головную боль.

Эти растения лучше не высаживать рядом с домом или в местах отдыха.