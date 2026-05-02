Посадите эти 3 цветка в мае: они будут украшать ваш сад все лето
- Садовод Адам Киртланд рекомендует высаживать хризантемы, сенетти и гейхеру в мае.
- Эти растения будут долго цвести и украшать сад.
Май – идеальное время для того, чтобы высадить растения, которые будут радовать своими красками все лето. Их не обязательно выращивать из семян, а можно купить уже подрощенными.
Садовод Адам Киртланд регулярно делится советами в соцсетях. В новом видео он назвал 3 растения, которые стоит посадить уже сейчас, чтобы добавить саду или двору цветов и красоты.
Что посадить в мае для хорошего цветения?
Хризантемы
Эти растения бывают в разных цветах. Они цветут до первых заморозков, поэтому будут украшать сад яркими красками в течение лета и осени.
Хризантемы – отличный выбор для сада / Фото Pinterest
Сенетти
Это растение лучше высаживать в горшки, а не в открытый грунт – так оно может цвести несколько месяцев. Еще одно преимущество – сенетти достаточно минимального ухода. По словам Киртланда, это отличный вариант для "ленивого садовода". Единственное, что нужно – время от времени удалять увядшие цветы.
Сеннети подойдет для начинающих садоводов / Фото Pinterest
Гейхера
Это растение цветет в конце весны и напоминает лютики. Гейхера имеет особое свойство если обрезать ее после первого цветения, она снова зацветет в конце лета.
После цветения просто срежьте ее почти до основания – и она порадует вас новыми цветами,
– объясняет садовод.
Гейхера лучше всего растет на солнечных участках с влажной почвой, поэтому ее нужно регулярно поливать. В то же время есть альпийские сорта, которые хорошо чувствуют себя и в сухой почве. Важно выбрать правильный вид для своего сада.
Гейхера после обрезки даст новые цветки / Фото Pinterest
Еще 10 хороших цветов для контейнеров, которые стоит посадить в мае
Май – период, когда сад переходит в летний режим: больше солнца, теплая погода и активное цветение. Самое время высаживать цветы, чтобы получить яркое и ароматное пространство на все лето. Об этом пишет House Digest.
Контейнерное выращивание подходит даже для небольших балконов или террас. Различные растения можно размещать в зависимости от их потребностей: солнцелюбивые – на свету, теневыносливые – в тени.
Какие цветы посадить:
петунии – неприхотливы, обильно цветут до осени, любят солнце любят солнце;
герань хорошо растет в горшках, долго цветет;
бархатцы – яркие, просты в уходе, лучше выбирать компактные сорта;
бегонии подходят для тени или рассеянного света;
бальзамин быстро разрастается и долго цветет;
циннии – яркие цветы, можно выращивать из семян;
подсолнухи нуждаются в глубоких горшках и солнечном месте;
космея легкая в выращивании;
алиссум образует густые цветущие "каскады";
лаванда хорошо растет в горшках и привлекает опылителей.
В этот период почва уже достаточно теплая, а риск заморозков минимальный, поэтому растения быстро приживаются и активно растут.
Какие растения не стоит сажать возле дома в целях безопасности?
Некоторые декоративные растения красивые на вид, но их лучше не сажать возле дома из-за токсичности и возможного влияния на самочувствие.
Сад должен быть местом отдыха, однако отдельные растения могут вызвать аллергию, раздражение или даже быть опасными для людей и животных. В частности, это
олеандр, который может вызывать раздражение кожи, аллергию и головную боль;
наперстянка – она содержит токсины, влияющие на сердце, может вызвать головокружение;
молочай – имеет едкий сок, который вызывает ожоги и аллергические реакции;
тис – очень токсичен, опасны и хвоя, и ягоды;
дурман (датура) – ядовитый, его запах может вызывать слабость и головную боль.
Эти растения лучше не высаживать рядом с домом или в местах отдыха.