Эти 5 красивых растений не дадут сорнякам захватить клумбы

Многие почвопокровные растения растут низко и образуют плотный "ковер". Он не дает сорнякам нормально расти.

Эксперты объясняют, что растения, которые формируют плотный покров, лучше подавляют сорняки, потому что создают естественный барьер для его новых всходов. Об этом пишет House Beautiful.

Какие растения посадить, чтобы вытеснить сорняки?

Ползучая Дженни

Это быстрорастущее растение, которое хорошо чувствует себя во влажной почве или полутени. Оно образует плотный ковер и "душит" сорняки, не давая им прорасти. Нуждается в периодической обрезке, потому что быстро расползается.

Ползучую Дженни также обычно называют монетницей / Фото Pinterest

Аюга обыкновенная, или живучка

Это растение быстро разрастается и за 1 – 2 года может полностью покрыть участок. Распространяется с помощью ползучих побегов, которые заполняют пространство и вытесняют сорняки. Хорошо растет и на солнце, и в полутени.

Бергиния

Выносливое многолетнее растение для тенистых мест. Имеет большие плотные листья, которые закрывают почву и не дают сорнякам прорастать. Практически не нуждается в уходе и хорошо разрастается подземными корневищами.

Барвинок большой

Вечнозеленое растение, которое образует густой покров и блокирует свет для сорняков. Его хорошо сажать весной, чтобы оно успело укорениться до жары

Ползучий тимьян

Образует плотный ароматный ковер, который подавляет сорняки и добавляет декоративности. Любит солнце и хорошо дренированную почву, может расти даже на бедных участках.

Эти 5 растений помогают естественно уменьшить количество сорняков и одновременно украшают сад.

5 простых способов избавиться от сорняков, не повреждая газон

Как пишет Real Simple, самый эффективный способ – не дать сорнякам появиться. Для этого весной весной вносят специальные средства, которые блокируют прорастание семян сорняков. Важно применить их вовремя, потому что после появления сорняков они уже не работают. Также их нельзя использовать там, где сеется новая трава.

Если сорняки уже появились, их лучше вырывать руками, особенно пока они молодые. Легче всего это делать после дождя или после полива, когда почва мягкая. Важно вытаскивать растение вместе с корнем, иначе оно вырастет снова.

Плотный и здоровый газон сам подавляет сорняки. Также помогают регулярные подкормки, правильный полив и кошение. Высокая трава лучше защищает почву и не дает сорнякам света для роста.

Если сорняков много или они глубоко укоренены, можно применять гербициды. Но важно выбирать те, что подходят именно для вашего типа травы, и четко придерживаться инструкции. Неправильное использование может повредить газон.

Уксус, мыло или другие бытовые средства могут уничтожить сорняки, но часто вредят и газону, и почве. Они могут обжечь траву или нарушить баланс почвы, поэтому их лучше не использовать на газоне.

Какие растения можно сажать в тени?

Даже в сильно затененных местах можно создать красивую композицию из растений. Правильно подобранные тенелюбивые многолетники способны сделать такие участки яркими и ухоженными. Лучшее время для посадки – ранняя весна. В этот период почва влажная после зимы и постепенно прогревается, что помогает растениям хорошо укорениться к лету.

Цветы, которые хорошо растут в тени:

Астильба имеет пышные соцветия розового, белого или фиолетового цвета, хорошо растет в полутени.

Бруннера – выносливое растение с нежными голубыми цветами и декоративными листьями.

Гейхера ценится за яркие листья разных оттенков, которые украшают сад в течение всего года.

Такие растения помогают озеленить даже самые темные уголки сада.