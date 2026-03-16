Стоят копейки, а выглядят на миллион: какие решения в дизайне интерьера следует воплотить немедленно

В соцсетях популярности набирают видео с простыми, но функциональными идеями для дома. Пользователи делятся нестандартными решениями для интерьера, которые помогают экономить пространство, организовать хранение вещей и одновременно делают комнату более стильной.

Некоторые из таких идей уже называют настоящими дизайнерскими лайфхаками. Частью из них поделились на странице @sem_prodesign в тиктоке.

Как улучшить интерьер за копейки?

Полочка или система хранения за диваном

Одно из самых интересных решений – специальная конструкция, установлена за диваном. Она создает дополнительное пространство, где можно хранить книги, пульты, пледы или другие мелкие вещи. Кроме того, такая конструкция может выполнять роль узкой полочки для декора – например, ваз, свечей или небольших растений.

Цепь для сумок

Еще одна нестандартная идея – металлическая цепь, прикрученная к потолку. На нее можно вешать сумки или аксессуары. Это не только практично, но и выглядит как стильный элемент интерьера, особенно в современных или индустриальных стилях.

Прием "картинной рейки"

Дизайнеры также советуют использовать простую узкую полочку на стене – "картинную рейку". На нее можно ставить картины, постеры или декоративные предметы. Преимущество такого решения в том, что декор легко менять без новых отверстий в стене, просто переставляя предметы.

Эксперты отмечают, что популярность подобных идей объясняется просто: люди все чаще ищут бюджетные и функциональные решения для дома, которые можно легко реализовать без сложного ремонта. Именно поэтому небольшие дизайнерские хитрости из соцсетей быстро становятся трендом в современных интерьерах.

Стоит знать! Как отмечают эксперты Homes and Gardens, даже в дорогом ремонте есть мелочи, которые могут существенно испортить общее впечатление от интерьера. Некоторые популярные предметы декора или дизайнерские решения часто делают комнату "дешевой" на вид, даже если другие элементы интерьера качественные и стильные.



Одним из главных "подводных камней" является использование искусственных цветов. Дешевые пластиковые или тканевые композиции быстро выдают себя, особенно если они чрезмерно яркие или неправдоподобные.

Что стоит знать о секретном правиле дизайнеров 60/30/10?

Дизайнер интерьеров Саманта Синклер раскрыла правило 60/30/10 для гармоничного сочетания цветов в интерьере. Правило предусматривает распределение цветов:

60% – доминирующий цвет,

30% – вторичный цвет,

10% – акцентные цвета.

Эта небольшая пропорция ставит "точку над і" и делает интерьер уникальным.