Деякі з таких ідей уже називають справжніми дизайнерськими лайфхаками. Частиною з них поділилися на сторінці @sem_prodesign у тіктоці.

Як покращити інтер'єр за копійки?

Поличка або система зберігання за диваном

Одне з найцікавіших рішень – спеціальна конструкція, встановлена за диваном. Вона створює додатковий простір, де можна зберігати книги, пульти, пледи або інші дрібні речі. Крім того, така конструкція може виконувати роль вузької полички для декору – наприклад, ваз, свічок чи невеликих рослин.

Ланцюг для сумок

Ще одна нестандартна ідея – металевий ланцюг, прикручений до стелі. На нього можна вішати сумки або аксесуари. Це не лише практично, а й виглядає як стильний елемент інтер'єру, особливо в сучасних або індустріальних стилях.

Прийом "картинної рейки"

Дизайнери також радять використовувати просту вузьку поличку на стіні – "картинну рейку". На неї можна ставити картини, постери або декоративні предмети. Перевага такого рішення в тому, що декор легко змінювати без нових отворів у стіні, просто переставляючи предмети.

Експерти зазначають, що популярність подібних ідей пояснюється просто: люди все частіше шукають бюджетні та функціональні рішення для дому, які можна легко реалізувати без складного ремонту. Саме тому невеликі дизайнерські хитрощі з соцмереж швидко стають трендом у сучасних інтер'єрах.

Варто знати! Як зазначають експерти Homes and Gardens, навіть у дорогому ремонті є дрібниці, які можуть суттєво зіпсувати загальне враження від інтер'єру. Деякі популярні предмети декору або дизайнерські рішення часто роблять кімнату "дешевою" на вигляд, навіть якщо інші елементи інтер'єру якісні та стильні.



Одним із головних "підводних каменів" є використання штучних квітів. Дешеві пластикові або тканинні композиції швидко видають себе, особливо якщо вони надмірно яскраві або неправдоподібні.

Що варто знати про секретне правило дизайнерів 60/30/10?

Дизайнерка інтер'єрів Саманта Сінклер розкрила правило 60/30/10 для гармонійного поєднання кольорів в інтер'єрі. Правило передбачає розподіл кольорів:

60% – панівний колір,

30% – вторинний колір,

10% – акцентні кольори.

Ця невелика пропорція ставить "крапку над і" та робить інтер'єр унікальним.