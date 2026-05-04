Дело не в деньгах: дизайнеры назвали 5 признаков дорогого дизайна в 2026 году

В 2026 году стильное хранение - это не только о порядке, но и о том, чтобы интерьер выглядел дороже и продуманнее. Дизайнеры выбирают различные решения, которые делают пространство более изысканным и современным. Это могут быть как высокие книжные шкафы до потолка, так и шкафы с тканевыми занавесами.

Эксперты назвали 5 систем хранения, благодаря которым любой интерьер становится дороже на вид. Об этом пишет Homes and gardens.

Какие системы хранения выбрать в 2026 году?

"Бантри"

"Бантри" – это сочетание домашнего бара и кладовой, где хранят напитки и барные принадлежности. Обычно он имеет стеклянные полки, стильные шкафы и имеет вид части кухни или гостиной.

Его часто размещают в нише между комнатами, чтобы он был и функциональным, и незаметно вписанным в пространство.

Стеклянные полки, зеленые шкафы и стена с плиткой придают этому "бантре" роскоши и изысканности / Фото Caroline Sharpnack

Полки от пола до потолка

Такой тип библиотечного дизайна максимально использует пространство и создает эффектную, масштабную композицию. Полки от пола до потолка – это смелое дизайнерское решение, которое добавляет глубины интерьеру.

Дизайнер интерьеров Ребекка Хьюз создала в этой гостиной книжный шкаф от пола до потолка / Фото Rebecca Hughes

Хранение с насыщенным цветом

Покраска в один насыщенный цвет делает даже обычные шкафы выразительными и дизайнерскими. Цветовое "погружение" мебели и встроенных конструкций превращает их в декоративный элемент. Дизайнер Холли Велтен объясняет, что такой подход добавляет уюта и целостности пространству, делая его более "живым", а не сугубо утилитарным.

Дизайнер интерьеров Холли Велтен покрасила эти шкафы в землистый средне-коричневый цвет / Фото Hollie Velten LLC

Шкафчики с занавесами

Тканевые элементы на шкафах добавляют мягкости, уюта и ощущение продуманного интерьера.

Цветочная ткань toile de jouy превращает встроенные шкафы этой ванной комнаты на стильный акцент, который излучает шарм классического наследия / Фото Future / PAUL MASSEY

Винтажные кухонные системы хранения

Винтажные системы хранения добавляют кухне характера. Они помогают держать пространство опрятным.

Индустриальный стеллаж гордо стоит в центре этой кухни в стиле фермерского дома / Фото Debi Treloar

Какие системы хранения на кухне уже устарели

В этом году главная идея – обновить организацию кухни, потому что именно хранение делает наибольшую разницу. Многие решения уже устарели и только создают беспорядок. Об этом пишет Livingtec.

Что считается антитрендом:

глубокие нижние шкафы – в них вещи теряются и неудобно доставать. Вместо них лучше выдвижные ящики.

"только функциональность" без эстетики – кухню стоит делать еще и красивой, а не сугубо практичной.

угловые шкафы с Lazy Susan – часто неэффективны, вещи падают и теряются.

перегруженные открытые полки красивые на вид, но они быстро создают хаос и нуждаются в постоянной уборке.

настенные полки для специй занимают место и делают шкафы менее удобными.

Главные тренды и антитренды в дизайне интерьера 2026 года

Дизайн дома сейчас меняется: вместо "идеального шоурума" люди хотят уютное, живое пространство с характером.

Что в тренде:

Индивидуальность: яркие подушки, узоры, акцентные детали;

Натуральные материалы: дерево, камень, лен, растения (биофильный дизайн);

Бытовые вещи как декор: посуда, книги, кухонные предметы кухонные предметы;

Теплые цвета: беж, терракота, розовый, шалфейный, коричневый.

Что выходит из моды: